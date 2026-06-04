Renueva Gobierno del Estado primaria “Lic. Luis Cabrera”, del municipio de  González

González, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado liderado por Américo Villarreal Anaya a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), llevó a cabo trabajos de rehabilitación y construcción en la Escuela Primaria “Lic. Luis Cabrera”, del municipio de González con una inversión superior a 3 millones de pesos.

El director general del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui mencionó que los trabajos contemplaron demolición y construcción de barda, aulas atípicas, dos nuevas aulas de estructura regional y obra exterior complementaria, brindando espacios más seguros y funcionales para la comunidad escolar.

Asimismo, destacó que invertir en infraestructura educativa es también invertir en el desarrollo y bienestar de las futuras generaciones y agregó que con estas acciones continúan impulsando la transformación de los espacios educativos con sentido humanista, beneficiando a las y los estudiantes tamaulipecos.

“Los trabajos fueron desarrollados mediante acciones coordinadas entre las Secretarías de Obras Públicas, Educación de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE)”, concluyó Castillo Sagástegui.