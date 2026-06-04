POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Andy: mas vale aquí corrió, que aquí quedó

Andy, no solo es ineficiente, sino cobarde, aplicó el refrán popular, más vale que digan “aquí corrió, que aquí quedó”. Su renuncia dos semanas antes de la celebración de comicios en Coahuila, donde se venía desempeñando como Secretario de Organización de Morena es irresponsable; Dejo las elecciones a su suerte, aunque pretexte separación del cargo partidista, para convertirse en candidato a diputado federal en los comicios de 2027, un pretexto inconsistente, bien pudo esperarse un mes, incluso dos, sin afectar el proyecto político por el que jugará y que tendrá lugar hasta dentro de un año.

Coahuila es junto con Durango, el último bastión del PRI, ha resistido la transformación del mapa político de México, y quizá por ello, Morena envío a Andrés Manuel López Beltrán, pensando que el homólogo del Mesías, con el solo nombre podía hacer el milagro de sumar a su bando uno de los últimos reductos del partido tricolor, pero no fue así.

Por el contrario, la renuncia de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena, no ha sido bien vista por ningún reducto guinda. El diagnóstico es que, dejó la operación política en el peor momento, cuando más se necesitaba una dirección responsable; enviaron al hijo de AMLO, precisamente a esa plaza, que sería definitoria en el destino del PRI.

La lectura que deja la “renuncia” de López Beltrán al cargo que ostentaba en el CEN de Morena, es del dominio público, es una versión que corre de boca en boca: Andy renunció, estando en puerta las elecciones en Coahuila, porque no quiso “cargar con el muerto”, es decir con la responsabilidad de resultados que muy probablemente no van a favorecer a Morena.

La realidad es que los resultados que se obtengan en los comicios de Coahuila, de ser negativos para Morena, el saldo será atribuible a Andy, aunque hubiera renunciado dos semanas antes de las votaciones, y esté refugiado en el otro extremo del país, en la tierra de papi, esa que es un Edén.

La sentencia del refranero es que: “Todas las derrotas son huérfanas”.

AVA ATRAE INVERSIÓN PARA TECNIFICAR EL CAMPO. – Gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya, han permitido generar una seguridad hídrica en Tamaulipas, posicionándose entre los estados con una de las más importantes inversiones del país en materia hidráulica de los últimos tiempos, esto ha permitido la modernización de la infraestructura de riego, lo cual representa una oportunidad para el mejor aprovechamiento del agua disponible y fortalecer la productividad del campo

Sin duda, Tamaulipas se posiciona entre los estados que reciben una de las inversiones más importantes en materia hídrica de los últimos años, entre las acciones más relevantes se encuentran las inversiones destinadas a los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, los más grandes de Tamaulipas, donde ya se desarrollan obras y proyectos encaminados a incrementar la eficiencia en el uso del agua para la producción agrícola.

En el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, el sector agropecuario concentra la mayor demanda del recurso hídrico, de ahí que, se cuida que la modernización de la infraestructura de riego opere aprovechando mejor el agua disponible, para fortalecer la productividad del campo.

EN LA UAT, TALLER DE “MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA MUJERES”.- Existe interés de la máxima casa de estudios, de proveer de las herramientas necesarias para fortalecer el desarrollo personal y profesional de las mujeres; en esta ocasión, son elementos enfocados en “el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento integral “.

Este programa, organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, se desarrolla en el Centro de Excelencia del Campus Sur y contempla seis semanas de actividades formativas en las que se abordarán temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias inspiradoras, entre otros temas.

Al acto inaugural asistieron la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya; la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Dra. Evelia Reséndiz Balderas; y la directora de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, Lic. Libby Zacil Adame Estrada.

En este caso, el taller fue diseñado para proporcionar conocimientos prácticos que permitan a las participantes desarrollar talentos y adquirir herramientas útiles para afrontar los retos que se les presenten. Este tipo de programas contribuyen a impulsar el crecimiento individual y favorecen una mayor participación en distintos ámbitos de la vida social y productiva.

DIF VICTORIA CONVOCA A DONAR ÚTILES ESCOLARES. – Esta es una acción de colaboración en beneficio de la niñez, un sector que más necesita apoyos frente al regreso a clases. Es la 4ª Caravana de Útiles Escolares, una iniciativa de solidaridad de los victorenses en auxilio de quienes menos tienen, y su éxito está en nuestras manos, en años anteriores se lograron excelentes resultados con la participación de ciudadanos, instituciones y empresas comprometidas con la educación.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, está haciendo un llamado a las y los victorenses a sumarse a esta noble causa, mediante la donación de útiles escolares nuevos o en buen estado, los cuales serán destinados a la integración de kits escolares que posteriormente se entregarán a estudiantes en situación vulnerable de distintos sectores de la capital.

Los donativos pueden ser cuadernos, cajas de colores, lápices, plumas, borradores, sacapuntas, estuches de geometría, tijeras escolares, resistol en barra, marca textos, lapiceras, loncheras, mochilas y cualquier otro material que contribuya al aprendizaje de las niñas y niños.