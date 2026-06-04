Nueva imagen para el Centro Cívico de Miguel Alemán con rehabilitación del Gobierno del Estado

Miguel Alemán, Tamaulipas. – Junio 04 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura pública y mejorar los espacios destinados a la convivencia ciudadana, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), concluyó la rehabilitación integral del Centro Cívico de Miguel Alemán.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que para la ejecución de esta obra se destinó una inversión cercana a los 12 millones de pesos, con el propósito de brindar a las familias instalaciones modernas, funcionales y seguras para el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias.

Destacó que los trabajos realizados incluyeron pintura en diversas áreas, reposición de láminas y plafones, sustitución de luminarias, impermeabilización e instalación de equipos de aire acondicionado, acciones que permiten mejorar la imagen y funcionalidad de este importante espacio público.

Cepeda Anaya agregó que la realización de esta obra reafirma el compromiso del

Gobierno de Tamaulipas de rescatar, modernizar y dignificar la infraestructura pública en los municipios, generando espacios adecuados que contribuyan al bienestar, la integración social y la calidad de vida de las y los tamaulipecos.