Inicia Semana de la Evaluación 2026 en el Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 04 de 2026.- En un esfuerzo conjunto por la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, dieron inicio a la Semana de la Evaluación 2026, denominada “Inteligencia Artificial en la Evaluación: Experiencias en la evaluación del desempeño en la era de la Inteligencia Artificial”.

En las actividades de esta jornada, Jesús Enrique García Ruiz, director general de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas dio el mensaje de bienvenida a todas las personas servidoras públicas que se dieron cita en las instalaciones del Polyforum de Ciudad Victoria, seguido de la ponencia de Sergio Suárez Lara, director de Comunicación de IEXE Universidad, quien expuso sobre el “Uso de la Inteligencia Artificial en la comunicación pública”.

Posteriormente, se dio paso al panel “La evaluación en el sector público”, moderado por América Lorena González Cisneros, directora general de Mejora de la Gestión y Anticorrupción, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Jesús Enrique García Ruiz, director general de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas; quienes participaron en esta dinámica junto con personal de las Secretarías de Bienestar y de Educación como entes evaluados, en sinergia con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y El Colegio de Tamaulipas como organismos evaluadores.

Para finalizar, la jornada contó con la intervención de Gerardo Arturo García Giles, director general de Evaluare, quien abordó el tema de la “Aplicación de la IA en la evaluación ex ante: Análisis causal y efectos de los problemas públicos. “Uso de IA para la comunicación pública”.

Posteriormente, América Lorena González Cisneros señaló: “La jornada de este día se distinguió por la participación de destacados especialistas, quienes a través de su conocimiento y sólida experiencia enriquecieron el debate público en Tamaulipas”.

Gracias a su compromiso y aportaciones teóricas, fue posible consolidar un programa de alto nivel que no solo fomenta la innovación y la mejora de la gestión pública, sino que promueve la cultura de la evaluación como un pilar fundamental e indispensable para la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el ejercicio del servicio público” aseguró América Lorena González Cisneros, directora general de Mejora de la Gestión y Anticorrupción de la SABG.

Con este ciclo de conferencias y paneles, la administración pública en Tamaulipas a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la optimización de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.