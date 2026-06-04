Impulsa percepción de seguridad el turismo en Tamaulipas: Sectur

-Coordinación entre Consejos Consultivos Municipales de Turismo y el Consejo Estatal de Turismo potencia el crecimiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 04 de 2026.- Con mayor seguridad, Tamaulipas avanza de forma sólida. No solo se está logrando atraer a un mayor número de visitantes a los diversos destinos turísticos, sino que también se están concretando importantes inversiones y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico, la infraestructura y el bienestar de las comunidades locales.

Así lo señaló el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien destacó el significativo reforzamiento de la seguridad implementado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el cual incluye mayor inteligencia, tecnología de vanguardia, equipamiento especializado y la consolidación de las Estaciones Seguras en todo el estado.

“Estos esfuerzos se complementan para ofrecer una experiencia de viaje más segura y confiable, especialmente en las carreteras y vialidades de Tamaulipas, por donde transita la mayor parte de los visitantes que llegan al estado, además de la conectividad aérea con Mexicana, Volaris y Aerus entre otras más”, señaló.

Dijo que a esto se suma el valioso apoyo del equipo de Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, que con solo llamar al 078, brindan atención mecánica oportuna, asistencia en carretera y orientación turística, garantizando que cada viajero reciba un servicio cálido, profesional y humano durante su estancia en Tamaulipas.

“También estamos en contacto permanente con los Consejos Consultivos Municipales de Turismo y con el Consejo Estatal de Turismo para canalizar las inquietudes de los diversos sectores y generar estrategias y acciones”, refirió el funcionario estatal.

Pero también se necesita del apoyo y cooperación de la sociedad, respetando los señalamientos en carreteras y destinos turísticos, las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado por los canales oficiales y manejar con responsabilidad, para disfrutar de los destinos turísticos en familia y tener un feliz regreso, concluyó.