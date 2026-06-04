Impulsa DIF Tamaulipas campaña de reconstrucción mamaria junto a Fundación Alma

-A través del programa Talismán de Vida se realizaron cirugías y atención especializada a 13 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

Tampico, Tamaulipas.- Junio 04 de 2026.- Con el objetivo de brindar esperanza, bienestar y una mejor calidad de vida a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con Fundación Alma, llevó a cabo una campaña gratuita de reconstrucción mamaria en el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico.

A través del programa Talismán de Vida, fueron beneficiadas 13 mujeres provenientes de los municipios de Güémez, San Fernando, Ciudad Madero, Victoria y Tampico, quienes recibieron atención especializada como parte de su proceso de recuperación tras haber enfrentado esta enfermedad.

Las pacientes atendidas cumplieron con los requisitos y especificaciones médicas necesarias para acceder al procedimiento de reconstrucción mamaria, de acuerdo con los tratamientos previos recibidos y el seguimiento clínico correspondiente, garantizando así una atención segura y adecuada a sus condiciones de salud.

Esta intervención representa una oportunidad para fortalecer su recuperación física y emocional, contribuyendo a mejorar su autoestima, bienestar integral y calidad de vida junto a sus familias.

Los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas continúan sumando esfuerzos con Fundación Alma para acercar servicios especializados a la población de atención prioritaria, reconociendo la fortaleza y resiliencia de quienes han enfrentado el cáncer de mama y reafirmando el compromiso de trabajar por un Tamaulipas más humano y solidario.