Por: Raúl Terrazas Barraza

Clave la gestión de inversiones

Existe de por medio mucha gestión del Gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, ante la Federación para incrementar la inversión en el mantenimiento cabal de la red carretera que es competencia del Gobierno de la República y, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), definieron una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos; seguro ahí están contenidos parte de los proyectos considerados desde el año pasado.

Gestión, gestión y más gestión debe ser la estrategia para que la modernización de las carreteras de Tamaulipas sea una realidad, sobre todo si se toma en cuenta que decenas de años han pasado, porque la falta de cabildeo con las autoridades federales ha dejado a la entidad fuera de la jugada presupuestal.

Tan ha dado resultados la gestión del actual Gobierno de Tamaulipas, que el ingeniero Pedro Cepeda Anaya anunció la rehabilitación de la carretera vieja a Jaumave, por aquello de que ahora tiene más demanda su uso debido a los incidentes que se registran en la autopista de cuota Rumbo Nuevo; desde luego, la obra tiene más relevancia cuando se asocia al asunto del turismo.

La radiografía exacta de las carreteras federales de Tamaulipas la tienen tanto el mandatario tamaulipeco como el secretario de Obras Públicas; por eso, la permanente gestión se da en automático cada vez que de proyectos prioritarios se trata.

Los casi 70 mil millones de pesos para infraestructura carretera que anunció el Gobierno de la República en la conferencia que dan a medios de comunicación deben entenderse como una garantía para que, uno a uno, los tramos carreteros de la entidad puedan rehabilitarse a fondo; esto es, ir más allá del Megabachetón que tiene en operación la SICT, que dirige el ingeniero Jesús Esteva Medina, y con quien el doctor Villarreal Anaya mantiene comunicación directa.

En el mismo tema del titular del Poder Ejecutivo, respondió a las imputaciones ligeras de un medio de comunicación estadounidense y negó de forma contundente los señalamientos difundidos, dado que el mismo Villarreal Anaya señaló la inexistencia de acusaciones o investigación en su contra, con la pertinente afirmación de que su visa está vigente.

En su momento, colaboradores de varias áreas de su administración, como el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González; el subsecretario Tomás Gloria Requena; y el responsable de Comunicación Social, Gerardo Algarín Hernández, así como las y los diputados de la fracción regeneracionista, entre ellos el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, respaldaron esta postura.

El asunto no da para mucho, así que el hecho de que el mandatario señale que sus documentos están en regla y el trabajo que realiza por la entidad son la mejor garantía de que las acusaciones publicadas en la costa oeste de Estados Unidos no tienen valor. Por ello, cientos de personas que estuvieron con su gobernador en la visita a Antiguo Morelos, acompañado de su esposa, la doctora María de Villarreal, pueden constatar que trabaja todos los días a favor de sus gobernados.

Y es que a la reunión en Congregación Fortines acudieron personas de una veintena de comunidades con la finalidad de participar en la brigada Transformando Familias, que es una estrategia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que contempla programas, servicios y apoyos para quienes los requieran.

En las comunidades agrícolas de Antiguo Morelos, más de tres mil 400 personas tienen apoyo de programas federales del bienestar y mantienen la gestión para ampliar la infraestructura en salud, servicios de agua para uso y consumo humano y urbanización.

En el asunto de las falsas acusaciones, Villarreal Anaya indicó que su prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y hechos, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en él con su voto; además, hizo ver que su conducta pública tiene una ruta bien definida: actuar con transparencia, responsabilidad y siempre de cara al pueblo.

Los otros

Claro que la tecnología no puede quedarse a la zaga, o peor aún, desperdiciarse para enfrentar las amenazas que representan para la producción ganadera plagas como la mosca del gusano barrenador del ganado; por ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas colabora de forma amplia con el Gobierno del Estado en la aplicación de una barrera química sobre el ganado y en el despliegue de trampas de supresión en las zonas en las que han aparecido casos.

El médico Dámaso Anaya Alvarado, líder de los universitarios, indicó que se trata de una estrategia pionera a nivel nacional, porque busca frenar la dispersión de la mosca; por tanto, la apuesta está a favor del uso de herramientas de tecnología moderna para apoyar a los ganaderos.

Los drones son utilizados para fumigar y esparcir producto químico directamente sobre el ganado, convirtiéndose en un inhibidor del avance de la plaga, pero al mismo tiempo tiene un efecto de mayor seguridad, porque permite trasladar las trampas de supresión con el fin de reducir la densidad de moscas adultas en las áreas de riesgo.

Además de ello, la Universidad desplegó varias decenas de estudiantes que ya concluyeron sus clases, para respaldar al sector ganadero en el combate y contención del gusano barrenador y reforzar el trabajo tanto de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, para que los jóvenes se sumen a las acciones de contención.

Desde luego, además del trabajo en territorio, es decir, en las comunidades, se suma con la presencia de los universitarios un objetivo más: analizar, con una perspectiva científica, el comportamiento de la mosca para aportar soluciones técnicas basadas en evidencia y proteger a la ganadería tamaulipeca.

La estrategia en la que participan los universitarios cubrirá los municipios de Burgos, El Mante, Xicoténcatl, Llera, Aldama, González, Hidalgo, Villagrán y San Nicolás, a donde irán estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Ingeniería y Ciencias, de Enfermería Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.