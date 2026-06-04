Dona DIF Tamaulipas silla de ruedas a adulta mayor con discapacidad en el CEDES Victoria

-Trabajo interinstitucional permite salvaguardar los derechos de las PPLs y consolidar una reinserción social.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 04 de 2026.- Siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el Sistema DIF Tamaulipas que preside María Santiago de Villarreal donó una silla de ruedas a una adulta mayor que reside en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, quien vive con una discapacidad física.

“La entrega se realizó a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Tamaulipas, como resultado del trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), para garantizar condiciones dignas para la población adulta mayor de los centros penitenciarios de la entidad.

Estas acciones conjuntas se realizan bajo un enfoque integral en el que se brinda a las personas privadas de la libertad (PPLs) mayores de 60 años diferentes servicios de salud, psicológicos, jurídicos, entre otros; en este sentido, la Procuradora mencionó que se tiene prevista una entrega de aparatos auditivos, así como campañas de atención dental y oftalmológica.

“Es sumamente importante que ahora estamos volteando a ver a las personas adultas mayores que se encuentran recluidas, es importante dedicarles tiempo, escucharlos, atender sus necesidades”, externó.

A través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la SSPT continúa trabajando bajo un enfoque interinstitucional para salvaguardar los derechos de las PPLs y consolidar una reinserción social basada en el respeto a los Derechos Humanos.