Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Coahuila carro completo

De acuerdo a las encuestas y al clamor general, no cabe duda que el partido tricolor se llevará la elección de este domingo próximo en Coahuila. La marca de los hermanos Moreira y el buen equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, confirmarán la fuerza priista en este estado del noreste de México; único de los dos estados priistas que quedan en el país.

Se relacionan aquí dos cosas importantes. Una oposición que ha sabido serlo y un gobierno que ha aprovechado nuevas ideas y recursos como la herencia del colega, Ing. Civil Armando Guadiana Tijerina (+), y la constante y permanente fuerza tricolor.

¿Quién ganará? Lo sabremos este domingo 7 de junio.

Por cierto, y aun se comenta por todos lados. Lo más trágico de hace días, fue el suceso en Sinaloa de la ficha roja del Interpol para aprender en cualquier lugar del país y del mundo al ex gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y ocho personajes más en la lista roja de delincuentes en proceso en el distrito sur de Nueva York.

Esto cambian las cosas y abre un nuevo rompimiento con los Estados Unidos, que tendrá fuertes consecuencias muy pronto para México.

A esto habrá que sumar que en Reynosa, me informan que, siguen los drones volando; sin confirmar de una posible operación enjambre que tomaría de sorpresa a funcionarios municipales y estatales de la frontera norte de Tamaulipas. Aunque este operativo puede llegar de un momento a otro y de este modo, hasta las principales calles, la plaza principal y el palacio municipal de Miquihuana. Así que aguas porque hay delitos que perseguir. Abundaremos.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, resultó todo un éxito el aniversario 256 del municipio de Casas, celebrado ayer miércoles 3 de junio, donde su anfitrión Beto Hinojosa y comitiva están contentos, pues la fiesta se consolidó como un gran triunfo y fue una celebración tradicional llena de orgullo, música y convivencia familiar en la región.

También tuvo invitados de lujo, pues nada más y nada menos que la senadora Olga Sosa Ruiz; el secretario de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez, quien tuvo la honrosa representación del gobernador Américo Villarreal Anaya; de las y los alcaldes de Tula, Soto la Marina, Llera, Tula, Palmillas, Jaumave, Güemez y Padilla, entre otros invitados más de cache. ¿Como la ve?

2.- Rebasando por la izquierda. La encuesta de “Massive Caller” difundida el pasado martes revela un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en Victoria: el Morenista Hugo Reséndez Silva está rebasando por la izquierda. Los números no mienten y ahí están a la vista de todos, pues cada vez es más aceptado por la ciudadanía.

Así marca el paso por este instituto político y fortalece su posicionamiento en Victoria, por lo que se coloca en una posición favorable dentro de MORENA, y lo convierten, por ahora, en uno de los perfiles con mayor aceptación político para la capital tamaulipeca. Así que no lo pierda de vista en el futuro inmediato y reciente. Además Hugo es raza, cae bien, y en estos tiempos de cambio cuenta mucho.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.