Consolida UPRR la formación práctica y competencias profesionales de sus estudiantes

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Junio 04 de 2026.- Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, generación 2022, de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR), presentaron exitosamente sus proyectos de estadía profesional correspondientes al periodo enero-abril de 2026, concluyendo de manera satisfactoria la última etapa de su formación universitaria.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, informó que la presentación de estos proyectos representa un importante logro académico y profesional, ya que permitió a las y los estudiantes demostrar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante su preparación en la institución, aplicándolos directamente en el entorno laboral.

Mencionó que, durante esta etapa, las y los futuros ingenieros industriales desarrollaron propuestas y proyectos enfocados en la mejora de procesos, la optimización de recursos y el fortalecimiento de áreas operativas, reflejando el compromiso, la responsabilidad y la capacidad de innovación que caracteriza a la comunidad estudiantil de la UPRR.

“La culminación de esta etapa representa el resultado del trabajo constante, la disciplina y el compromiso de nuestras y nuestros estudiantes, quienes hoy se preparan para incorporarse al sector productivo con las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo de nuestra región y del estado”, subrayó.

Agradeció el respaldo que la universidad ha recibido del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la educación superior en Tamaulipas. De igual manera, reconoció el compromiso del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar estrategias que favorecen la formación académica y profesional de las juventudes tamaulipecas.

Felicitó a las y los estudiantes por este importante logro académico, reconociendo que, con este paso, las y los próximos egresados de Ingeniería Industrial inician una nueva etapa profesional, llevando consigo los valores, conocimientos y experiencia adquiridos en la institución.