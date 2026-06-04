Celebra UT Nuevo Laredo el conocimiento y la creatividad mediante la Expo Ciencia 2026

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Junio 04 de 2026.- Una celebración al talento y la creatividad de las y los participantes fue lo que se vivió durante la realización del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica Expo Ciencia 2026, en su fase regional correspondiente a los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero y Mier.

La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) fue sede de este encuentro, en el que estudiantes desde preescolar hasta universidades presentaron un total de 122 proyectos, en busca de un lugar para competir en la etapa estatal del certamen, precisó José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad.

Felicitó a las y los participantes y resaltó que vivimos una época en la que el mundo avanza a gran velocidad y, en este contexto, la ciencia, la tecnología y la innovación se convierten en elementos fundamentales para la construcción de un mejor futuro.

“Cada proyecto que vemos en esta etapa representa seguramente muchas horas de trabajo, análisis y propuesta por parte de estudiantes y jóvenes comprometidos con encontrar soluciones a los retos de la ciencia, la tecnología, el bienestar, la salud, así como de la innovación política y social”, enfatizó.

Resaltó que, a través de este certamen de ciencias, se fomenta entre la niñez y la juventud el interés por la ciencia y la tecnología, acorde con la visión que promueven el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Por su parte, Alonso Edgar Nava González, representante de Julio Martínez Burnes, director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), informó que los mejores proyectos participarán en el certamen estatal a celebrarse en Ciudad Victoria, en donde se elegirán las propuestas ganadoras que representarán a la entidad en el concurso nacional, a efectuarse en Nuevo León en noviembre próximo.

En el certamen también se contó con la presencia de Javier Acebo Garza, secretario de Educación, Cultura y Deporte de Nuevo Laredo y representante de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como de Miguel Ángel Maldonado, presidente de la CANACINTRA, y Agustín Duarte Babiak, presidente de la CANACO; entre otras personalidades.