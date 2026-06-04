Amplían ITACE y Voluntariado de la SSPT oportunidades de capacitación para familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 04 de 2026.-Con el objetivo de generar mayores oportunidades de aprendizaje, capacitación y desarrollo para las familias tamaulipecas, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) y el Voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) firmaron un convenio de colaboración que permitirá acercar programas y acciones de formación para el trabajo a la comunidad vinculada con esta dependencia.

La firma del acuerdo fue realizada por la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, y la presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Eva Catalina Hernández, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer alianzas que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las personas.

“La capacitación es una herramienta fundamental para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo; por ello, en ITACE seguimos sumando esfuerzos con instituciones comprometidas con el bienestar de las familias tamaulipecas”, precisó Anaya Alvarado.

Por su parte, Eva Catalina Hernández señaló que este convenio representa una valiosa oportunidad para acercar conocimientos y habilidades a las familias de su comunidad, fortaleciendo su crecimiento personal y contribuyendo a mejorar su calidad de vida, mediante capacitación para el empleo y la generación de oportunidades para quienes forman parte de la comunidad de la SSPT.

Las primeras acciones derivadas de esta alianza se llevarán a cabo en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), espacio destinado a fortalecer la integración y la convivencia, que ahora suma esfuerzos para acercar alternativas de formación y desarrollo a sus usuarios.

Durante la firma del convenio se reconoció el respaldo de los titulares de las secretarías de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y de Seguridad Pública, el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, por impulsar iniciativas que promueven el bienestar de las familias y fortalecen el tejido social.

Con este acuerdo, el ITACE refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con diversas instituciones para ampliar el acceso a la capacitación y contribuir a la transformación social de Tamaulipas, en concordancia con la visión humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, colocando siempre en el centro de las políticas públicas el bienestar de las personas.