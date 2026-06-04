Activa SEDUMA brigadas ciudadanas de limpieza durante Semana Ambiental

-Las acciones se realizan de manera simultánea en los 43 municipios para recuperar espacios públicos, fortalecer la conciencia ambiental y promover la participación de las y los tamaulipecos en el cuidado del entorno

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 04 de 2026.- Para fortalecer el cuidado de los espacios públicos, reducir la contaminación y promover una participación ciudadana más consciente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) llevó a cabo la Cuarta Jornada Estatal de Limpieza, con la participación de dependencias estatales, escuelas, asociaciones civiles y brigadas comunitarias de los 43 municipios.

Las actividades forman parte del Día Mundial del Medio Ambiente con base en la estrategia humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a construir entornos más limpios, saludables y sostenibles, mediante acciones que no solo atienden la recolección de residuos, sino que también buscan despertar una mayor responsabilidad colectiva sobre el impacto que tienen los hábitos diarios en el medio ambiente.

Durante la participación del personal de la SEDUMA en el Parque Lineal de la colonia Azteca, el secretario Karl Heinz Becker Hernández destacó que estas labores se realizan con brigadas simultáneas para ampliar el alcance de la jornada y hacer visible el compromiso de la sociedad tamaulipeca.

“Queremos generar el beneficio de recolectar residuos, pero también concientizar. No nos concentramos en una sola megabrigada, sino en muchas brigadas simultáneas, para que se vea cómo las y los tamaulipecos están despertando y son conscientes del cuidado que debemos tener con el medio ambiente”, expresó.

Recordó que en 2025 la jornada registró una participación destacada, con 517 brigadas y alrededor de 15 mil personas involucradas, resultado que refleja, dijo, una mayor sensibilidad social frente a los retos ambientales.

Becker Hernández explicó que, además de las acciones de limpieza, también se realizan trabajos de mantenimiento y reforestación, como el fortalecimiento de rodetes alrededor de los árboles, lo que permite mejorar su crecimiento, protegerlos y aprovechar mejor sus beneficios ambientales.

“Estos árboles nos ayudan a enfrentar problemas como las islas de calor. Las ciudades son ecosistemas artificiales y, cuando no tienen una buena planeación, dejan de brindar suficientes servicios ambientales. Por eso, limpiar, reforestar y cuidar los espacios públicos sí ayuda a mejorar nuestras condiciones de vida”, señaló.

El secretario subrayó que disponer incorrectamente de los residuos termina afectando a la propia ciudadanía, por lo que llamó a mantener una actitud vigilante, participativa y solidaria.

“La intención es despertar conciencia. Cada vez que tiramos basura donde no corresponde, nos afectamos a nosotros mismos y a alguien más. Por eso es importante organizarnos, señalar donde haya problemas y trabajar juntos. En el Gobierno del Estado estamos para ayudar; las puertas están abiertas para todas y todos”, afirmó.

Con esta jornada, el Gobierno de Tamaulipas reafirma que el cuidado ambiental no depende de una sola acción ni de un solo día, sino de una suma constante de esfuerzos entre ciudadanía, instituciones y comunidad, para construir un estado más limpio, ordenado y con mejores condiciones para las futuras generaciones.