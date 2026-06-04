Participa Secretaría de Salud en Cuarta Jornada Estatal de Limpieza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 04 de 2026.- Para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la cultura del cuidado, conservación y protección de nuestro entorno, por instrucción de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, el personal de la dependencia estatal participó en la Cuarta Jornada Estatal de Limpieza.

Atendiendo el llamado de esta importante iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se recorrieron diferentes áreas de la ciudad con el fin de contribuir a la construcción de espacios más limpios, saludables y sostenibles para todas y todos.

Estas pequeñas acciones, favorecen en gran medida la prevención de enfermedades, que en muchas ocasiones son derivadas por la contaminación ambiental en el hogar, escuelas o comunidad, además de concientizar a toda la población, empresas y gobiernos, a realizar cambios para reducir esta problemática.

Con la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Salud, reafirma su compromiso con la promoción de entornos saludables y el bienestar de la población, reconociendo que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida que impacta directamente en la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

El recorrido se realizó por las avenidas y áreas principales de esta ciudad y participó el personal de Oficina Central de esta dependencia, así como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), el distrito de Salud para el Bienestar con sede en Victoria, entre otros.