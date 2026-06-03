Productores pesqueros reciben orientación sobre programas de apoyo estatal

San Fernando, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- Con la intención de fortalecer la actividad pesquera y acuícola, y mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen de estas actividades, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de diversas sociedades cooperativas pesqueras del municipio de San Fernando.

El encuentro se llevó a cabo en presencia de la Presidenta Municipal, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, quien refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para acercar mayores oportunidades de desarrollo a los productores del sector primario.

Montagner Mendoza, dio a conocer los programas S107 Renovación de las Unidades de Esfuerzo Pesquero y S223 Impulso a la Acuacultura Social, estrategias impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura que tienen como finalidad modernizar la actividad pesquera, fortalecer la infraestructura productiva y fomentar el crecimiento sostenible de la acuacultura en Tamaulipas.

“Especialistas técnicos de la dependencia estatal expusieron detalladamente las reglas de operación, requisitos, criterios de elegibilidad y alcances de ambos programas ante más de 50 productores asistentes, quienes recibieron orientación personalizada para facilitar su acceso a los beneficios disponibles”, resaltó.

Asimismo, se destacó que el programa de Renovación de las Unidades de Esfuerzo Pesquero busca mejorar las condiciones de trabajo y la eficiencia operativa de los pescadores mediante el fortalecimiento de sus herramientas y equipos, mientras que el programa Impulso a la Acuacultura Social promueve proyectos productivos que contribuyen a incrementar la producción de alimentos, generar empleos y diversificar las oportunidades económicas en las comunidades rurales y costeras.

Por su parte, la alcaldesa Verónica Adriana Aguirre de los Santos agradeció el respaldo y la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas públicas orientadas a fortalecer las actividades productivas del estado y a generar bienestar para las familias tamaulipecas.

El subsecretario Jorge de Jesús Montagner Mendoza, acudió en representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, donde reiteró el compromiso del Gobernador Américo Villarreal Anaya de mantener una comunicación permanente con los productores, acercando información, asesoría y apoyos que permitan consolidar un sector pesquero y acuícola más competitivo, sustentable y generador de bienestar social.