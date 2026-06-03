POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El rumor, termita capaz de derrumbar instituciones

El rumor es una termita capaz de echar abajo instituciones, destruir imágenes sociales construidas con esfuerzo y dedicación, su acción es demoledora cuando no se le detiene con oportunidad. Bien, ese rumor es estudiado por la ciencia de la comunicación, ahí en los círculos académicos, los especialistas han llegado a establecer la identidad del fenómeno de destrucción de este recurso de comunicación, que se asemeja a esta clase de insectos, que pueden derrumbar grandes edificios construidos con las mejores técnicas de ingeniería.

Por eso es importante aclararlos, o callarlos al explicar la inconsistencia de su origen, es muy importante terminar con ellos antes de que estos echen abajo lo que se convirtió en su blanco de atención. Es el caso de los rumores que surgieron como reacción a señalamientos publicados por “Los Ángeles Times”, en contra de la imagen del gobernador de Tamaulipas, y que él ha salido a dar la cara, ese es el mejor antídoto contra este mal, encarar los dichos, es el derecho de réplica.

Se trata de un misil dirigido con precisión inaudita, es decir, “sin oír a la otra parte”, y cuando proviene de un medio de comunicación extranjero, es porque se siguió la técnica de “lanzar la piedra y esconder la mano”. Si el medio de comunicación hubiera sido mexicano, ya se sabría quién fue el patrocinador de esa acción, y se estaría exigiendo una aclaración apegada a derecho.

La respuesta en defensa del gobernador de Tamaulipas, la hicieron funcionarios del régimen y finalmente surgió la aclaración en voz del afectado, el doctor Américo Villarreal Anaya. Tal como lo indican los protocolos de rescate de la imagen institucional y la del propio protagonista. Porque el daño, no es sólo para la persona, sino para lo que esta representa.

Las acusaciones que difundieron Los ángeles Times, fueron desmentidas por el gobernador Américo Villarreal, quien asegura que no existen investigaciones en su contra y que su visa estadounidense sigue vigente. Dos puntos que son fáciles de corroborar para la prensa de investigación, veremos cuál postura asume el medio de comunicación, si le da la vuelta a la hoja, o de qué va a echar mano para mantener el tema en el candelero.

NIÑEZ VICTORENSE PROTAGONIZÓ UN DÍA EN EL CABILDO. – Alumnos de sexto de primaria protagonizaron la experiencia de integrar un Cabildo y de esta manera conocer las funciones de un alcalde, síndicos y regidores, toda una experiencia para su corta edad. Además, fueron sus calificaciones los que los ubicaron en los diferentes puestos de responsabilidad, Una manera de aprender, valorar el impacto de sus desempeños académicos, este ejercicio cívico-educativo fue promovido por el gobierno municipal de Victoria.

“Un Día en el Cabildo” se denomina este programa de actividades promovido por el alcalde Lalo Gattás, es una manera de reconocer su trabajo y dedicación. Fueron 25 alumnos seleccionados con base a su mayor aprovechamiento académico, para que participaran en esta actividad, que los acercó a vivir esta experiencia democrática, enmarcada en una sesión pública, junto al alcalde Eduardo Gattás Báez y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

Los niños convertidos en alcalde, síndicos y regidores, propusieron temas culturales, educativos, de inclusión y derechos humanos. En esa ocasión, el alcalde Lalo Gattás les expresó: “Sueñen en grande, vayan por sus metas y no permitan que nadie se las arrebate”. Sin duda este es un gran ejercicio no sólo formativo, sino que los debe incentivar no sólo a ellos que son alumnos sobresalientes, sino a sus compañeros de aula con los que interactúan de alguna manera.

CURSO UAT: ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas pone en marcha este jueves 4 el Curso-taller “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible”, que es un modelo de producción y consumo orientado a fomentar que la materia prima se reutilice, recicle, renueven materiales y productos existentes, es decir, todas las veces posibles reutilizar una y otra vez, y cuantas sea posible.

El propósito es extender el ciclo de vida de los materiales y productos, crearles un valor añadido y reducir al máximo los residuos finales. De esta manera se propicia un valor añadido y menos contaminación, mientras que la Economía Lineal, extrae, produce, consume y tira, en la Economía Circular, se empeña en desvincular el crecimiento económico del agotamiento de los recursos naturales; mantiene los productos y materiales y recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible.

Este es el tema que ocupará a la UAT, en un curso que inicia este jueves 4 y se extenderá hasta el 16 de julio en horario de 9;00 a 12;00 horas, y que tiene en sus objetivos diseñar para no generar basura; con ello mantiene sus productos y materiales en su valor más alto a través del reciclaje y restaura los ecosistemas en lugar de extraerlos de manera constante. Repara, renueva, recupera recicla, reduce consumibles, con resultados de protección al ambiente, independencia de materias primas, y reduce costos a largo plazo.