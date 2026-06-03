POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sheinbaum hace más grande a Maru Campos

La agenda política de estos primeros días de la semana estuvo marcada por el surgimiento de una figura que adquiere relevancia nacional, la gobernadora de Chihuahua Maru Campus, y con ello se inicia la competencia política que debe desembocar en la elección presidencial de 2030, antes tomará impulso en los comicios de 2027. “El que pega primero, pega dos veces”, y en esas está el surgimiento de lo que indudablemente será la carta azul que competirá contra Morena.

Esto no es porque lo diga el expresidente Fox, sino porque el capital político de la chihuahuense está a la vista. Maru venía impulsada por una trayectoria de su zona de influencia; luego, un acto de su gobierno que contribuyó al desmantelamiento (con la participación de dos elementos ligados a la CIA) de un narco laboratorio que operaba en su entidad, quiérase que no, le dio aprobación social más allá de las fronteras de su entidad.

Como acción inmediata, surge una controversia desde Palacio Nacional. Por el hecho de haber permitido a extranjeros operar en territorio mexicano, violando los protocolos de soberanía y las leyes de nuestro país.

Pero los ojos de los mexicanos no están puestos en los temas leguleyos, sino en el resultado de acciones que combatan el terrible cáncer que representa la presencia, poder y acciones del narco en el territorio nacional.

Otro aspecto es que, a raíz de las investigaciones por el caso de los agentes extranjeros, la gobernadora de Chihuahua, fue citada por la fiscalía general de la República a comparecer, lo cual, su defensa legal calificó estas acciones del gobierno federal como hostiles y de persecución.

Lo que manifiesta la defensa legal de Maru Campos, es similar a la percepción pública. Lo que ocurre cuando se acusa a alguien de algo, que la sociedad justifica, incluso aprueba, se convierte en víctima al inculpado, y en verdugo al que juzga, al que ejecuta. En este caso, existen dos sentencias, una con base legal y otra con sentido social y humano, obviamente son contrarias una de la otra.

La presidenta se está jugando parte de su capital político, que es muy grande, está valuado actualmente en 62 %, luego de haberse mantenido en su primer año de gobierno en un 70 %.

Finalmente le resumo: Lo que mantiene molesta a la presidenta Sheinbaum, es el sistema confrontativo que ha venido sosteniendo Maru Campus con su gobierno, y son fundamentalmente dos cosas: La presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del territorio nacional y los bloqueos con movilizaciones, atribuidos a la mandataria de Chihuahua, a la que acusan de operar filtros viales y operativos estatales que en su momento frenaron el paso de simpatizantes de Morena que se dirigían a una manifestación. Lo que, para cualquier gobierno local, es cuestión de orden vial, para el gobierno federal fue sabotaje y represión.

La cuestión es que la presidenta Sheinbaum, sin querer está haciendo más grande al adversario político, y ya salieron a defender a Maru Campos los expresidentes Vicente Foz y Felipe Calderón, que son dos capitales políticos, que están ahí, esperando el grito (no de guerra), pero sí de lucha política, cuando están en puerta los comicios de 2027.

LA UAT ABRE UNA NUEVA PREPA, AHORA EN TAMPICO. – Fiel a su compromiso de abrir nuevos espacios para la formación de la juventud tamaulipeca, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha la apertura de una nueva Preparatoria de esta casa de estudios, y será en Tampico. Para el efecto, entregó nombramiento a la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva como directora del proyecto educativo, por cierto, muy importante para la región sur del estado.

Al respecto, el rector destacó que esta iniciativa responde a las demandas de educación media superior, buscando llevar una educación de calidad a los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira. Enseguida expresó: “Estamos avanzando, pero siempre pensando en el crecimiento de la Universidad, que los jóvenes estén bien y bien formados”.

La nueva Preparatoria UAT Tampico, abrirá en agosto de 2026, en instalaciones del Centro Universitario Sur, y ofrecerá el Bachillerato General, dirigido a quienes deseen desarrollarse en cualquier carrera profesional; también brindará el Bachillerato General con Énfasis en Música y Artes, para quienes elijan continuar con estudios en alguna disciplina artística.

GOBIERNO ACTUALIZA DECLARACIONES PATRIMONIALES EN 91 %.-

Gracias a una estrategia de difusión y al firme compromiso de la base trabajadora, el Gobierno de Tamaulipas finalizó con un total de 76 mil 802 declaraciones realizadas dentro del sistema estatal. Estas acciones forman parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la que es titular, Norma Angélica Pedraza Melo, con estos resultados concluyó la acción anual de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, en la modalidad de modificación.

La cifra antes señalada, representa el 91.45 por ciento de cumplimiento por parte de las personas servidoras públicas, reafirmando la vocación del estado por la transparencia y la rendición de cuentas. Al respecto Pedraza Melo consideró que este logro, es el resultado directo del esfuerzo coordinado, entre las diversas dependencias y entidades en la administración pública estatal, las cuales operaron como facilitadoras esenciales del proceso.

Finalmente, la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nombre de la administración estatal, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya expresa un reconocimiento a todo el personal que atendió puntualmente esta obligación antes del cierre del plazo legal. Con estas acciones, Tamaulipas no solo cumple de manera estricta con el marco jurídico vigente, sino que se posiciona a la vanguardia nacional en materia de control interno, integridad pública y combate a la opacidad en el ejercicio de las funciones estatales