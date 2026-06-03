Prepara UTTN profesionistas con habilidades clave para gestión del talento humano

Reynosa, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- Con el objetivo de identificar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de crecimiento, tanto a nivel individual como organizacional, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte participaron en la conferencia “Evaluación de Desempeño Laboral”, impartida por Marilú Rosales Alonso, especialista en gestión empresarial.

Alumnas y alumnos de la Licenciatura en Administración, área Gestión de Capital Humano, asistieron a esta ponencia, donde conocieron técnicas y herramientas para evaluar el desempeño laboral, con énfasis en la aplicación de métricas objetivas y subjetivas que promuevan el desarrollo integral de las y los empleados.

Durante la capacitación, identificaron prácticas que no solo permiten medir la productividad, sino también el bienestar y la satisfacción de las y los colaboradores, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura organizacional y a la retención del talento.

Con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte cumple con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, orientadas a fortalecer la formación académica de las y los estudiantes universitarios.