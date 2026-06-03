Impulsa SIPINNA Tamaulipas “Cascaritas por la paz” en el marco del Mundial Social de la Copa FIFA 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- En el marco del Mundial Social de la Copa FIFA 2026, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas llevó a cabo la actividad “Cascarita por la Paz” en el Ejido Santa Clara de Ciudad Victoria, con el propósito de fortalecer la convivencia, promover una cultura de paz y acercar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las infancias y adolescencias tamaulipecas.

La jornada fue encabezada por la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, y contó con la participación del secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien estuvo acompañado por integrantes de diversas dependencias estatales que se sumaron a esta iniciativa orientada a fomentar valores, inclusión y bienestar a través del deporte.

Durante su mensaje, Villegas González destacó que las niñas, niños y adolescentes representan la mayor prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que es fundamental generar espacios que fortalezcan su desarrollo, convivencia y felicidad.

“Ustedes son lo más importante que tenemos. Queremos que tengan una mejor calidad de vida, que crezcan en un ambiente de unidad, respeto y compañerismo. Deseamos que disfruten cada etapa de su vida, que sonrían, que convivan y que sepan que cuentan con instituciones que trabajan todos los días para construir mejores oportunidades para ustedes”, expresó.

Asimismo, reconoció la importancia de impulsar actividades recreativas y deportivas que fortalezcan el tejido social y permitan a las nuevas generaciones desarrollarse en entornos seguros y saludables.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, señaló que la actividad forma parte de una estrategia integral orientada a colocar a las infancias en el centro de las políticas públicas, promoviendo acciones que contribuyan a su bienestar físico, emocional y social.

“Desde SIPINNA trabajamos para que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a espacios de participación, recreación y desarrollo que les permitan crecer en condiciones de igualdad y con pleno respeto a sus derechos. La construcción de una cultura de paz comienza desde la infancia y requiere de la suma de esfuerzos entre instituciones, familias y comunidad”, destacó.

Salazar Márquez subrayó que actividades como “Cascarita por la Paz” representan mucho más que un encuentro deportivo, ya que constituyen una herramienta para fortalecer valores como el respeto, la solidaridad, la inclusión, la empatía y el trabajo en equipo.

“Cuando promovemos el deporte como un espacio de convivencia, estamos impulsando también la prevención de la violencia, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de entornos más seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes. Queremos que las nuevas generaciones crezcan con la certeza de que sus derechos son una prioridad y que cuentan con instituciones comprometidas con su bienestar”, afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar acciones que garanticen el desarrollo integral de las infancias tamaulipecas.

La jornada contó además con la participación de Francisco Javier Rico Carmona, representante del coordinador territorial del CONAFE en Tamaulipas, Roberto Villarreal Danwing.