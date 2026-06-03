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Impulsa Secretaría de Economía inversión de Walmart por 670 mdp en Reynosa

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Reynosa, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- Como parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Economía, bajo el liderazgo de Ninfa Cantú Deándar, para fortalecer el crecimiento económico,atraer nuevas inversiones y generar más empleos, este día fue colocada la primera piedra de la nueva unidad Combo Libramiento Reynosa de Walmart de México y Centroamérica.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 670 millones de pesos y la generación de más de 250 empleos directos, lo que contribuirá a fortalecer la actividad comercial de Reynosa, una de las ciudades con mayor dinamismo económico en la frontera tamaulipeca.

La ceremonia contó con la participación de la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, quien asistió en representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y acompañó a directivos de Walmart de México y Centroamérica, autoridades municipales e invitados especiales.

Durante el evento, la funcionaria estatal destacó que, como parte de la visión del
gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas continúa generando condiciones
favorables para la llegada de nuevas empresas, la expansión de negocios y la
consolidación de inversiones que se traduzcan en bienestar para las familias.

Asimismo, reconoció la confianza de Walmart en la entidad y señaló que este tipo de proyectos reflejan el potencial de Reynosa como una región estratégica para el comercio, la inversión y la generación de empleo.

La nueva unidad Combo Libramiento Reynosa forma parte de los planes de expansión de Walmart en Tamaulipas y tiene prevista su apertura para noviembre de 2026.

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