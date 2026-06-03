Gobierno de Tamaulipas rechaza investigación de EU contra Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó este lunes las acusaciones difundidas por el diario estadounidense Los Angeles Times en contra del gobernador

Américo Villarreal Anaya, al considerar que carecen de sustento y no están respaldadas por pruebas verificables.

El Coordinador general de Comunicación Social, Gerardo Algarín, fijó la postura oficial de la administración estatal a través de un mensaje difundido en la red social X, donde calificó como falsas las versiones publicadas por el medio estadounidense.

En su publicación, el funcionario señaló:

“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.

Algarín sostuvo que el reportaje busca presentar acusaciones de alto impacto sin evidencias que acrediten los señalamientos formulados contra el mandatario tamaulipeco.

La respuesta del Gobierno estatal se produjo después de que Los Angeles Times publicara un reportaje en el que señala que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de Sonora, Alfonso Durazo, por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Ambos gobiernos estatales han rechazado las versiones difundidas por el periódico estadounidense y han sostenido que las acusaciones carecen de elementos probatorios.