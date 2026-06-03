Fortalece STPS acciones de prevención del trabajo infantil entre estudiantes del ITACE Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para promover el trabajo digno y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo una sesión informativa sobre prevención y erradicación del trabajo infantil en las instalaciones del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Plantel Victoria.

La actividad se realizó en seguimiento a las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y bajo la conducción del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el objetivo de sensibilizar a estudiantes y docentes sobre los riesgos del trabajo infantil y la importancia de garantizar el respeto a los derechos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.

Illoldi Reyes reconoció la colaboración de la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, así como del director del plantel, Omar Castañón Salazar, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta actividad formativa.

La jornada contó con la participación de 80 estudiantes y cinco docentes, quienes recibieron información relacionada con las acciones de prevención, concientización y protección que impulsa la dependencia estatal a través de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil.

Durante la actividad participaron como ponentes Rafael Laddaga Cura y Adolfo de la Fuente Flores, auxiliares administrativos adscritos a dicha unidad, quienes compartieron información sobre el marco legal vigente, los derechos de la niñez y la adolescencia, así como las estrategias para prevenir situaciones de explotación laboral.

Por último, el secretario del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de seguir construyendo entornos seguros y de bienestar para las nuevas generaciones, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos y laborales, en concordancia con los principios del gobierno humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.