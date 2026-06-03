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Difunde SABG “Transparencia en Corto” ante alumnos del CBTis 236

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- Con el propósito de fomentar la creación de contenidos digitales orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de la integridad pública, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, en coordinación con la Comisión Permanente de Contralorías Estados–Federación (CPCE-F), promueve de manera permanente la convocatoria para la tercera edición del Concurso Estatal “Transparencia en Corto”.

Por este motivo, y como parte de las acciones de difusión para asegurar una amplia participación juvenil, personal de la Dirección de Comunicación Social de la SABG realizó una visita a las instalaciones del CBTis 236.

Durante este encuentro, se extendió una invitación al alumnado para sumarse a esta iniciativa, explicando que la temática de esta edición se enfoca en: La Desinformación y los riesgos de la Inteligencia Artificial, promoviendo la reflexión crítica a través de herramientas audiovisuales.

“La convocatoria contempla dos categorías: Cortometraje, con una duración máxima de 90 segundos, y Microvideo, de hasta 15 segundos en formato vertical, permitiendo la participación individual o en equipos de hasta cinco integrantes. El periodo de recepción concluirá el 7 de septiembre de 2026 para la modalidad física en las oficinas de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (entregando memoria USB con guión en PDF, identificaciones y cartas de autorización) y el 9 de septiembre para el registro digital en la plataforma oficial https://cpcef.net/CONCURSO/” expresó Itzchel Moreno Maldonado, directora de Comunicación Social.

Con estas acciones, la administración estatal,  a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de impulsar espacios de expresión que involucren a las juventudes en la construcción de una cultura de legalidad y participación ciudadana.

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