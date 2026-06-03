Descubre Tamaulipas con responsabilidad y pasión: Sectur

-Ante las vacaciones de verano, llama Turismo a respetar señalética, indicaciones de la autoridad y ejercer un turismo responsable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- Tamaulipas no es solo un destino, es un legado que, al protegerlo hoy, aseguramos que las generaciones que vienen puedan seguir maravillándose con sus bellezas naturales, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

Destacó la importancia de preservar y valorar los espacios naturales y la infraestructura turística que la administración humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya está consolidando en todo el estado.

El funcionario estatal exhortó a cuidar nuestras playas doradas, montañas imponentes, ríos cristalinos y selvas vibrantes como si fueran nuestro propio hogar.

“Hay que actuar siempre con civismo y responsabilidad, porque el verdadero viajero no solo disfruta la belleza natural, sino que la preserva para que sus hijos y las futuras generaciones también puedan maravillarse con los tesoros de Tamaulipas”, explicó.

“Tamaulipas te espera con los brazos abiertos, lleno de experiencias auténticas, gente cálida y paisajes impresionantes, ven, vive una experiencia emocionante con su cultura y su naturaleza, y sé parte de quienes la cuidan y la protegen”, refirió.

Por eso nuestro constante llamado a viajeros, visitantes locales, nacionales y extranjeros a respetar la señalética, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados por los canales oficiales, recordando que Tamaulipas seguro te enamora, concluyó.