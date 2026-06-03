Brinda Gobierno de Tamaulipas homenaje a Amalia González Caballero en la CDMX

Ciudad de México.- Junio 03 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), en coordinación con la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, conmemoró el 40 aniversario luctuoso de Amalia González Caballero de Castillo Ledón mediante una ceremonia cívica en honor a quien es considerada una de las mujeres más representativas en la política, la historia y la vida cultural nacida en Tamaulipas.

La figura de Amalia González Caballero de Castillo Ledón, nacida en Jiménez, Tamaulipas, fue homenajeada por su vida y obra en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México, donde reposan sus restos y memoria.

“El liderazgo de Amalia no conoció límites ni fronteras. Representó a México en la Organización de las Naciones Unidas promoviendo la igualdad de género y la cooperación internacional”, mencionó la titular de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas González

“A cuatro décadas de su partida física, el Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, refrenda su más firme compromiso con los ideales democráticos, de equidad y de bienestar por los que ella tanto luchó. Que su memoria, su valentía y su trascendencia sigan inspirándonos a seguir trabajando en la construcción de un Tamaulipas y un México, cada vez más justos e igualitarios”, agregó Casas González.

La Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, acompañada de Héctor Romero – Lecanda, director general del ITCA; Alma Mirella Navarro Cruz, directora general de Fomento Cívico de la Secretaria de Gobernación y la titular de la Representación del Gobierno de Tamaulipas, Iris Lidice Francioli Villa, hizo la colocación simbólica de la ofrenda floral para la Guardia de Honor.

La ceremonia contó con la participación de la Banda de Guerra del 4to Batallón de la Policía Militar de la SEDENA, en el acto cívico e izado de bandera.

Por su parte María Ludivina González leyó una semblanza de la homenajeada, mientras que Nora Ahumada leyó un poema de Carlos Pellicer dedicado a González Caballero de Castillo Ledón.

El trío regional del Valle completó el reconocimiento entonando música de la región tamaulipeca.

Estas acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya difunden el patrimonio, enaltecen el respeto por las raíces de Tamaulipas y reconocen el legado y la memoria de personas que son indispensables para contar la historia del estado.