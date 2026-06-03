Binomios K-9 de la Guardia Estatal fortalecen la seguridad y la cercanía con la ciudadanía

-La SSPT cuenta con canes de diversas especialidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- Con acciones operativas y de proximidad social, el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal mantiene la cercanía con la población tamaulipeca, fortaleciendo la prevención del delito desde la niñez y coadyuvando en diversos operativos que permiten la detección de objetos constitutivos de delito.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) cuenta con canes de diversas especialidades, como lo son la detección de narcóticos, papel moneda, explosivos y restos óseos; guiados por manejadores capacitados.

Uno de los entrenadores que integra este agrupamiento es el Policía ‘’A’’ Juan Antonio Eguía Aguilar, quien refirió que por instrucciones del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, se involucre a la niñez y adolescencia en la prevención de conductas antisociales, por lo que se acude con regularidad a planteles educativos para realizar demostraciones del entrenamiento y trabajo realizado por los binomios K-9.

“El objetivo es que la juventud sepa que estamos para ayudar, son encomiendas de nuestro señor Secretario, la proximidad social con ellos”, externó.

Enfatizó que estas acciones se realizan priorizando el bienestar animal, ya que los manejadores deben estar capacitados para implementar los hábitos de cuidado que cada canino requiere, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la entidad.