Américo y María de Villarreal llevan apoyos y servicios gratuitos a las familias de Antiguo Morelos

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, acudieron a congregación Fortines para poner en marcha la brigada Transformando Familias, a fin de acercar programas, servicios y apoyos completamente gratuitos a las familias de más de 20 comunidades de la región sur del estado.

En su mensaje a las familias de Antiguo Morelos, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que su gobierno seguirá atento las necesidades y demandas de la población, “las vamos a cumplir y siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestros recorridos, porque esa es la función de un gobierno humanista, centrado en las personas”, dijo.

Destacó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Antiguo Morelos, más de 3,400 personas reciben apoyos de los diferentes programas federales de bienestar y se sigue trabajando para para contar con mejor infraestructura en salud, servicios de agua potable, luz eléctrica y mejor urbanización.

“Ahí están los grandes cambios de esta transformación”, mencionó.

Las brigadas Transformando Familias son una iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas, mediante la cual se coordina a todas las dependencias del Gobierno de Tamaulipas, además de instancias municipales y federales, para acercar servicios y programas de forma gratuita a las comunidades más lejanas o a aquellas donde más se requiere la acción gubernamental.

Durante la jornada celebrada en congregación Fortines de Antiguo Morelos se ofrecieron servicios de medicina general, consulta nutricional y dental, entrega de medicamentos, graduación de lentes, además de aparatos auditivos y funcionales, entre otros servicios, en beneficio de cerca de 1,000 personas.

Finalmente, el gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas llevaron a cabo la entrega directa de apoyos alimentarios a cada uno de los asistentes, momento que aprovecharon para escuchar sus inquietudes y recibir sus peticiones, las cuales se comprometieron a cumplir en los próximos días.