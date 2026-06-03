AGENDA FRONTERIZA 

POR: HUMBERTO GUTIERREZ

YO …..CON AMERICO EN DEFENSA DE SU HONOR

Sin evidencias suena bofa la acusación infundada.

Esta colaboración periodística se sale de su contexto de escribir del desarrollo económico, social y político de municipios y del estado.

Voy a escribir sobre lo que no es mi fuerte, pero sí mi deber.

AMERICO VILLARREAL recién acaba de cumplir 68 años de edad.

Somos, se puede decir, contemporáneos, tengo 74.

Por azahares de la vida he seguido los acontecimientos de la vida política de Tamaulipas desde 1972, de tal manera que conozco la forma de actuar de los gobiernos desde MANUEL A. RAVIZE hasta AMERICO VILLARREAL ANAYA.

Les puedo platicar de los últimos 54 años de la vida política, de los gobiernos estatales, federales y de algunos municipios.

Anécdotas vienen a mi memoria.

AMERICO estudió medicina en la UNAM al igual que AMLO y CLAUDIA, una de las carreras que más tiempo ocupa, luego tomo los estudios de cardiología.

Durante todo ese tiempo, se dedicó al estudio y a la especialidad, nada quiso saber de política, tan es así que no fue hasta 2006, cuando ocupó diversos cargos en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde fue subsecretario de Calidad y Atención Médica Hospitalaria de 2006 a 2016, permaneció en la estructura estatal de salud.

En 2016 hace un alto en su carrera y se incorpora a Morena, partido en que participa y donde comenzó su ascenso en la política nacional.

Por lo tanto, conozco a AMERICO: doctor y funcionario del sector salud, lo conozco desde el contexto del manejo presupuestal debido a mi actividad en ese tiempo en la Contraloría.

Lo conocí en lo social al asistir algunas bodas de nuestros amigos.

Aunque hijo de un ex gobernador, siempre vivió en la dorada medianía con el usufructo de su consultorio y el sueldo como servidor público.

Nada ostentoso, como hasta la fecha, nada de ruidos en su familia.

En 2018 fue electo senador de la República, cargo que desempeñó hasta 2022 y durante su paso por la Cámara Alta presidió la Comisión de Salud e integró las comisiones de Energía y Marina, además del grupo plural de seguimiento a la pandemia de COVID-19.

En 2022 ganó la gubernatura de Tamaulipas como candidato de Morena.

Su imagen pública demostraba seriedad, disciplina, respeto, buen esposo, buena imagen familiar, honestidad y valentía, no era un político de los que conocíamos por eso Tamaulipas le dio 730 mil votos.

Como no era político de los que conocíamos los votantes, sino doctor en actividad, fiel a la disciplina de diagnosticar a los pacientes con base en los estudios y análisis, hizo de Tamaulipas un enfermo que necesitaba curarse del largo enfriamiento con la federación, en su diagnóstico ocupaba y ocupa un acercamiento con el presidente nacional.

Lo logró, el primer año, un 10% del presupuesto federal, el motivo fue la gestión en la que demostró confianza para ejercer un presupuesto, de allí, como se dice, se desgranó la mazorca presupuestal y se vino el presidente AMLO y la presidenta CLAUDIA en varias ocasiones, que no vinieron con las manos vacías.

Cada vez que nos visitaban los presidentes llenaban de elogios al gobernador VILLLARREAL ANAYA por su capacidad de ejercer la gobernabilidad en esta tierra que resulta muy difícil encontrar la gobernanza por ser Tamaulipas el único estado con más fronteras abiertas con Estados Unidos, con cinco aeropuertos internacionales, con dos vías férreas que cruzan el Rio Bravo, con tres puertos, uno el de Altamira, es líder de los puertos del Golfo de México.

Además, con 340 km de frontera urbana.

El éxito de AMERICO VILLARREAL como gobernador de Tamaulipas tiene éxito en la producción de energía, petróleo y gas, de granos, tiene el granero más productivo del país, de hortalizas.

Tiene la aduana más dinámica del hemisferio occidental (dígame usted si no).

Esta actividad como gobernador, no como persona.

Es causante de envidias y celos, como presidenta CLAUDIA SEHINBAUM su cargo como primera mujer presidenta que defiende la producción y la soberanía, definitivamente que pisan callos al no dejar que sigan pisoteando a la Nación y a los mexicanos.

Ese llamado a quien quiera escuchar que “ México no es piñata de nadie”, no dejarse intimidar por la injerencia extranjera eso calentó a los dioses del gobierno mundial.

Le llaman narco gobierno representado por CLAUDIA.

Y sobre este adjetivo, los opositores al gobierno que se le acabaron los privilegios, los partidos, la ultraderecha internacional, estaría bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en actividades de crimen organizado, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario Los Angeles Times hoy martes.

Según el medio estadounidense, la indagatoria de la administración de Donald Trump contra el mandatario tamaulipeco estaría relacionada con el contrabando de combustibles, actividad conocida como huachicol.

La publicación señala que, de acuerdo con fuentes “consultadas”, a Villarreal le fue retirada la visa y actualmente se encontraría dentro de un programa de libertad condicional que le permite ingresar a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, a cambio de cooperación con las autoridades.

Hágame usted el refrabon cabor.

La investigación se desarrolla en el contexto de las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El gobernador hablo hoy ante la sociedad tamaulipeca haciendo extensivo a todos los mexicanos.

Hablo sereno y enérgico mientras algunos grupos de los citados que tienen además mucho dinero, rumoran, especulan, dicen mentiras y engañan son sustento, sin pruebas comprando espacios en medios adoptados o propios, solo por hacer ruido y presionar a México con la Revisión del T-MEC y con el afán intervencionista que le sirven para ganar votos que necesitan urgentemente.

Porque conozco al gobernador, porque conozco a AMERICO VILLARREAL ANAYA desde que se inscribió a partidos políticos, porque he seguido su trayectoria, ninguno de los dos, el Gobernador y AMERICO se han metido en camisa de once varas, ninguno de los dos, tienen madera, ni perfil para contrabandear combustibles, no para pertenecer a una facción del crimen organizado.

Es parte de la guerra mediática para presionar a la presidenta de México y toman a los gobernadores de MORENA como sus pendejitos.

Pero no lo que saben, o se hacen los pendejos es que estos gobernantes de Morena le han hecho respirar a los tamaulipecos y mexicanos vientos de esperanza y de justicia social, mejores salarios a 27 millones de trabajadores, 18 millones de mexicanos que respiran tranquilidad a ver que tienen un gobierno que realmente se preocupa por el bienestar ciudadano.

Los gobernantes saben que corren el riesgo de la difamación.

Los tamaulipecos estamos muy politizados, ya sabemos de las mentiras que gastan los enemigos de la cuarta transformación.

AMIGOS: Meto las manos a la lumbre por AVA.

Como buen auditor, necesito evidencias.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

MI CORREO: humbertografico@yahoo.com.mx