Despliega IDPET jornada de visitas institucionales y atención legal en el CEDES Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Junio 03 de 2026.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) llevó a cabo una brigada integral de asistencia jurídica y proximidad social en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, como parte de las acciones permanentes para garantizar el acceso efectivo a la justicia, fortalecer el derecho a una defensa adecuada y dar seguimiento a los procesos penales de las personas internas.

La jornada fue encabezada por la directora general del Instituto de Defensoría Pública, Roxana Guerrero Galván, acompañada por el director de Defensorías Públicas, César Alejandro Ávalos González, así como por el Coordinador Regional y el equipo de defensoras y defensores públicos adscritos a esta región fronteriza.

Durante el recorrido de trabajo, se desarrollaron diversas actividades de atención personalizada dirigidas a las Personas Privadas de la Libertad (PPL), mediante entrevistas individuales, asesorías jurídicas especializadas y revisiones puntuales de los expedientes y procesos legales en los que interviene la Defensoría Pública.

Estas acciones permitieron brindar información actualizada sobre el estado procesal de cada asunto, fortalecer la comunicación entre las personas internas y sus representantes legales, así como garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de quienes se encuentran sujetos a un procedimiento judicial.

La Directora General del IDPET, Roxana Guerrero Galván, destacó que este tipo de brigadas forman parte de una estrategia institucional orientada a acercar los servicios jurídicos a la población y fortalecer una justicia más humana, accesible y eficiente.

“Estas brigadas de trabajo al interior de los centros de ejecución de sanciones forman parte de la visión humanista implementada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Nuestra obligación como servidores públicos es velar por una justicia equitativa y transparente, cerciorándonos de que la defensoría gratuita y de calidad sea un derecho vigente para toda la población, sin importar las distancias o circunstancias en las que se encuentren”, expresó.

Asimismo, señaló que el acceso a la justicia representa uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa, por lo que el Instituto mantiene una política de atención cercana y permanente que permite acompañar a las personas durante cada etapa de sus procesos legales.

Guerrero Galván destacó que el trabajo que realizan las y los defensores públicos no se limita a la representación jurídica, sino que implica brindar orientación, seguimiento y acompañamiento profesional para garantizar que las personas conozcan plenamente sus derechos y cuenten con una defensa técnica adecuada.

Para el desarrollo de esta jornada se contó con el respaldo institucional del director del CEDES Nuevo Laredo, Carlos Várguez Suasnávar, cuya disposición y colaboración permitieron generar las condiciones necesarias para llevar a cabo las actividades programadas y fortalecer los mecanismos de comunicación entre la población penitenciaria y sus representantes legales.

La coordinación entre ambas instituciones permitió optimizar la atención jurídica, agilizar la revisión de asuntos prioritarios y reforzar las acciones encaminadas a garantizar una defensa profesional y de calidad para quienes más lo requieren.

Como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Tamaulipas, el Instituto de Defensoría Pública continuará realizando brigadas de asistencia jurídica, supervisión y proximidad social en los distintos distritos judiciales y centros penitenciarios de la entidad, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del acceso a la justicia.