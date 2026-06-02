Promueve SIPRODDIS Tamaulipas, la inclusión y la empatía a través del cine audiodescriptivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), encabezada por Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, llevó a cabo la exhibición de cine audiodescriptivo “Integración y Empatía a través del Cine Inclusivo” en el Auditorio “Alberto López” del Centro Cultural Tamaulipas, con el propósito de promover la inclusión, la sensibilización social y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

La actividad tuvo como objetivo principal que la población vidente experimentara una función cinematográfica en condiciones similares a las de las personas con discapacidad visual, fomentando la empatía y una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan diariamente.

El evento contó con la presencia de Enrique Garza Tamez, Director de Derechos Humanos, en representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González. Asimismo, asistieron Armando Cavazos Iturbide, Director del Centro Cultural Tamaulipas, y Gabriela Rodríguez Flores, directora de la Escuela Camino de Luz del Sistema DIF Tamaulipas.

Durante su intervención, Enrique Garza Tamez destacó la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer la empatía y la conciencia social.

“Ejercicios como este nos permiten ponernos en el lugar de los demás, comprender distintas realidades y generar una sociedad más sensible e incluyente. La empatía es una herramienta fundamental para construir comunidades más humanas y solidarias”, expresó.

Por su parte, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez reconoció la participación de estudiantes, docentes e instituciones educativas que se sumaron a esta actividad de sensibilización.

“Es particularmente alentador observar a una juventud interesada en lo que ocurre en su entorno y comprometida con la construcción de una mejor sociedad. La mejor manera de construir el futuro es hacerlo desde el presente, fortaleciendo los valores de la empatía, la integración y el respeto hacia todas las personas”, señaló.

Asimismo, destacó que la visión humanista impulsada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, ha permitido fortalecer políticas públicas que promueven la inclusión y garantizan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

“Siguiendo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabajamos para construir un Tamaulipas más incluyente, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación. Actividades como esta contribuyen a generar conciencia y a fortalecer una cultura de respeto, igualdad y dignidad humana”, afirmó.

Como parte de la dinámica, las y los asistentes utilizaron antifaces que cubrieron completamente su visión durante la proyección de una serie de documentales audiodescriptivos, permitiéndoles experimentar temporalmente algunas de las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad visual.

La actividad estuvo dirigida principalmente al sector educativo y contó con la participación de estudiantes y personal académico de la Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda”, la Universidad Vizcaya de las Américas, la Escuela Camino de Luz y docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con estas acciones, SIPRODDIS Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan la inclusión, la accesibilidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo una sociedad más justa, empática e igualitaria.