Mantiene SEBIEN vigilancia en control interno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, se llevó a cabo la Segundo Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Bienestar Social.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, informó que la reunión tuvo como propósito asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos en la sesión anterior del COCODI, así como fijar nuevas metas luego de identificarse procesos prioritarios.

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de la SEBIEN, en el piso número 20 de oficinas gubernamentales de la Torre Bicentenario, encabezada por Casas González, quien supervisó el desarrollo del orden del día, así como el establecimiento y validez de los acuerdos, en línea con la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, de contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales.

“Esta revisión y evaluación permanente, se realiza atendiendo la política transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, para la mejora permanente del desempeño y buenos resultados de los procesos gubernamentales, a favor del bienestar de las y los tamaulipecos, con énfasis en la población más vulnerable”, subrayó.

El COCODI tiene como principal objetivo contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque en resultados, impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno; el análisis y seguimiento de la detección y administración de riesgos, explicó.

Casas González detalló que se realizan cuatro sesiones ordinarias al año a las que asisten además de los integrantes del comité, invitados responsables de las áreas de la institución competentes o relacionados con los temas que se traten en la sesión.

En esta ocasión se observaron cumplimiento en los objetivos del COCODI, que es prevenir la corrupción, conflictos de interés y transparentar la función pública.