Fortalecen SSPT e ITEA acciones de alfabetización y educación en los CEDES de Tamaulipas

-El trabajo interinstitucional garantiza a las PPLs el acceso a la educación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas de educación implementadas en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad, personal del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) en la que se plantearon proyectos y capacitaciones que beneficiarán a las personas privadas de la libertad.

Gloria Guadalupe González González, Directora General del ITEA, explicó que, entre las principales acciones realizadas en los CEDES se encuentran la obtención del certificado de estudios de nivel básico y la alfabetización en la adultez.

En el caso de los centros penitenciarios, mencionó que estas acciones se realizan de manera presencial con apoyo de personas voluntarias del ITEA y personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de cada centro.

“Es un tema muy motivador, de mucho apoyo para las personas que están privadas de su libertad, claro que el saber leer y escribir les cambia el mundo y es una manera de ver las cosas diferentes”, explicó.

Entre las propuestas planteadas en la presente reunión destacaron la capacitación del personal de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social cuyas funciones implican aterrizar los diferentes programas del ITEA y garantizar el acceso de la población penitenciaria a ellos, así como la reactivación de círculos de lectura.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez; el director de Reinserción Social y Servicios Post Penales, Pedro León Aranda Gutiérrez; y la jefa de Departamento de Reinserción Social, San Juana Margarita Guillén De la Cruz.