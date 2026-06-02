Destaca secretario de Recursos Hidráulicos una inversión histórica para fortalecer la seguridad hídrica de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- Tamaulipas se posiciona entre los estados que reciben una de las inversiones más importantes en materia hídrica de los últimos años, destacó el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario señaló que, gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya y el Gobierno de México, se impulsan proyectos estratégicos orientados a mejorar el aprovechamiento, conservación y distribución del agua en distintas regiones de la entidad.

Entre las acciones más relevantes se encuentran las inversiones destinadas a los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, los más grandes de Tamaulipas, donde ya se desarrollan obras y proyectos encaminados a incrementar la eficiencia en el uso del agua para la producción agrícola.

Quiroga Álvarez explicó que el sector agropecuario concentra la mayor demanda del recurso hídrico, por lo que la modernización de la infraestructura de riego representa una oportunidad para aprovechar mejor el agua disponible y fortalecer la productividad del campo tamaulipeco.

“Se está llevando a cabo este programa de tecnificación del riego para darle a los cultivos solamente el agua que requieren para su desarrollo y evitar desperdicios en las parcelas”, expresó.

Asimismo, destacó que en Tamaulipas también se avanza en acciones de ordenamiento y regularización de concesiones, con el propósito de garantizar un uso más eficiente, equitativo y sustentable del recurso hídrico.

Como parte de esta estrategia, ya se realizan operativos de vigilancia, supervisión y verificación de extracciones en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, acciones que posteriormente se extenderán a los ríos Soto la Marina, Purificación, Corona y Pilón.

El secretario subrayó que estas inversiones y acciones permitirán fortalecer la seguridad hídrica de Tamaulipas, mejorar las condiciones para el desarrollo productivo y garantizar una mayor disponibilidad de agua para las futuras generaciones.