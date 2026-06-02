Anuncia INDE Tamaulipas los horarios del Nacional de Atletismo 2026; entrada será gratis

El Nacional de Atletismo de Primera Fuerza que se realizará en el Estadio Marte R. Gómez, reunirá a cerca de 450 atletas nacionales e internacionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas, dirigido por Manuel Virués Lozano, dio a conocer el programa oficial de competencias del Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en la pista del Estadio Marte R. Gómez.

El evento se realiza en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado y gracias al gran apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de la estrategia para consolidar a Tamaulipas como sede de eventos deportivos de alto nivel y proyectar a Ciudad Victoria en el escenario nacional e internacional.

Avalado por World Athletics, el Campeonato reunirá a cerca de 450 atletas nacionales e internacionales y otorgará marcas y puntos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las actividades iniciarán el viernes 5 de junio a partir de las 16:00 horas con pruebas de pista y campo, destacando las finales de 1,500m, 100m y 10,000m femenil, así como el Relevo 4x100m Mixto que cierra la jornada a las 21:30 horas. En campo se disputarán finales de Bala, Jabalina, Garrocha, Triple, Disco, Longitud, Altura y Martillo.

El sábado 6 de junio la jornada arrancará a las 16:00 horas. Sobresalen las finales de 110m c/vallas varonil, 400m femenil, 3,000m c/obstáculos y 10,000m femenil. Los relevos 4x100m femenil y varonil se correrán a las 19:20 y 19:40 horas, respectivamente. La final de Martillo Varonil concluirá el día a las 21:35 horas.

El domingo 7 de junio las pruebas comenzarán desde las 7:00 horas con las finales de 5,000m. El programa incluye finales de 10,000m Marcha, 800m, 400m c/vallas y los relevos 4x400m Mixto, Femenil y Varonil, concluyendo actividades a las 13:00 horas. Las pruebas de campo iniciarán a las 7:55 horas con Jabalina Varonil.

Manuel Virués Lozano extendió la invitación a las familias tamaulipecas para asistir a este evento de entrada libre y apoyar a los mejores exponentes del atletismo de pista y campo del continente.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el impulso al deporte y la proyección turística de Tamaulipas.