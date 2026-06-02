Anuncia Dámaso Anaya apertura de la nueva Prepa UAT Tampico

Ciudad Victoria, Tam.- 02 de junio de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció la apertura de la nueva Preparatoria de esta casa de estudios en Tampico, y entregó el nombramiento oficial a la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva como directora de este importante proyecto educativo para la región sur del estado.

Al referirse al nuevo plantel, el rector destacó que esta iniciativa responde a las demandas de educación media superior, buscando llevar una educación de calidad a los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira.

“Estamos avanzando, pero siempre pensando en el crecimiento de la Universidad, que los jóvenes estén bien y que estén bien formados”, expresó.

Añadió que lo más importante es seguir ampliando la cobertura de este nivel educativo y responder a las políticas nacionales que buscan reducir el rezago escolar.

Asimismo, subrayó que dicha institución se suma a las preparatorias de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Ciudad Mante, además del Bachillerato UAT Virtual, como opciones para quienes buscan cursar el nivel medio superior.

La Escuela Preparatoria UAT Tampico abrirá en agosto de 2026, en instalaciones del Centro Universitario Sur, y ofrecerá el Bachillerato General, dirigido a quienes deseen desarrollarse en cualquier carrera profesional; también brindará el Bachillerato General con Énfasis en Música y Artes, para quienes elijan continuar con estudios en alguna disciplina artística.

El proceso de admisión se encuentra abierto. Para mayores informes, visitar la página oficial en Facebook de la Preparatoria UAT Tampico, así como las redes sociales oficiales de esta dependencia académica.