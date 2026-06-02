Abre UT Nuevo Laredo nuevas oportunidades de con maestría en Dirección Logística

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Junio 02 de 2026.- Con el propósito de fomentar la especialización de las y los profesionistas del sector aduanero, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) pondrá en marcha su primer posgrado con la Maestría en Dirección Logística, informó su rector, José Antonio Tovar Lara.

Indicó que el próximo mes de septiembre comenzará esta importante maestría para la región, motivo por el cual se preparan para brindar la mejor formación especializada posible, con docentes de amplia experiencia y capacidad en este campo profesional.

“Estamos contentos porque el día 11 de septiembre iniciamos lo que es la primera maestría en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, una maestría en Dirección Logística, que va acorde con nuestra ciudad, en este desarrollo tan importante que tenemos en nuestro municipio con la logística y con el sector aduanero”, enfatizó.

Recalcó que las clases serán impartidas por doctores especialistas en el área, a la vez que hizo la invitación a todas y todos los egresados de la universidad y de otras instituciones educativas para que se sumen a dicho posgrado. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 867 890 0000.

“Es una maestría que vale la pena realmente cursarla, prepararse profesionalmente para estar atendiendo este sector tan importante y tan estratégico para la ciudad y nuestra región”, precisó Tovar Lara.

Reconoció que la creación de este posgrado es posible gracias al respaldo que la universidad recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan la especialización de las y los universitarios, con el fin de contribuir de manera puntual al desarrollo de Tamaulipas.