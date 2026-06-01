Recomienda SST a la población, no bajar la guardia para evitar casos de dengue

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 01 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a no bajar la guardia para evitar casos de dengue, e hizo el llamado a mantener limpios los patios y libres de objetos que almacenen agua, para que no se conviertan en criaderos del mosco trasmisor de esta enfermedad.

Informó que, a la fecha el número de casos se mantiene sin cambios, sumando en total 31 pacientes acumulados.

Con las lluvias registradas dijo que, existe el riesgo de un repunte, por ello la importancia de cuidar la salud mediante acciones preventivas como el patio limpio y sin “cacharros”.

Al ser entrevistada previo a la ceremonia de honores a la bandera, dijo también que, ante las alertas epidemiológicas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ha sido el Ébola, y ante la cercanía del inicio del mundial de futbol, informó que aunque en el estado no se tiene un alerta como tal, en coordinación con la federación se mantiene la vigilancia sanitaria en puertos, aeropuertos y puntos de entrada a la entidad.

“En algunos aeropuertos del país ya hay restricciones al respecto, y los pasajeros provenientes de países en donde se ha detectado este tipo de enfermedad, los mantienen en vigilancia por 21 días para checar que no presenten síntomas”, detalló Hernández Campos.

De igual manera, se realiza la vigilancia epidemiológica principalmente con las personas que por alguna situación realizan viajes hacia los puntos en donde se presenta esta problemática sanitaria y se les hace la recomendación para que ubiquen los puntos y zonas de atención médica y estén atentos a las indicaciones en caso de presentar síntomas.

Por último, la secretaria de Salud fue cuestionada sobre las investigaciones realizadas a funcionarios de la pasada y actual administración, en donde detalló que se están realizando las observaciones que sean necesarias, las cuales son entregadas a la Contraloría Gubernamental, quien determinará si proceden a realizar una averiguación.