Primer Festival del Machacadodejó un excelente sabor de boca

-La victoria fue para el platillo “Milagro”, mientras que el proceso tradicional de la carne seca y machacado, fue para “Dos Hermanos”

Jiménez, Tamaulipas.- Junio 01 de 2026.- Tras el rotundo éxito del Primer Festival del Machacado, que repartió premios por cerca de 100 mil pesos, ya se encuentra en marcha la planeación y estrategia de la segunda edición para el 2027.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, resaltó que estos eventos son clave para dar mayor visibilidad a la belleza, la historia y las tradiciones de los municipios del estado.

Dentro de los dos concursos nacionales realizados en el marco del Festival del Machacado en Jiménez, el primer lugar al mejor platillo de machacado lo ganó “El Milagro”, mientras que el primer sitio en el proceso tradicional de la carne seca y machacado, los “Dos Hermanos “.

“Hubo 30 participantes, más de 40 stands y la participación de grupos de baile folclórico que amenizaron el festival, realizado en el municipio de Jiménez, Tamaulipas”.

En el recorrido por los stands acompañaron a la presidenta municipal, Corina Garza Arreola y al secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, Luis García, vocal de la Comisión de Caza y Pesca, la senadora Olga Sosa y el diputado Marco Antonio Gallegos, entre otros más.

Además, artesanos y artesanas de la región expusieron su talento y creatividad, mostrando piezas emblemáticas como la tradicional cuera tamaulipeca, las mañanitas, jarros, llaveros y otros artículos.

En la entrega de premios al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, se sumaron los premios para las niñas y niños participantes en concursos de dibujo y redes entre otros más.