POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Reformas en tiempos de austeridad…De dicho al hecho…

La iniciativa de armonización al Plan B, de la Reforma Electoral en Tamaulipas, enviada por el ejecutivo Estatal, así como, la propuesta por legisladores de Morena para llevar a cabo reformas a leyes secundarias en esa materia, disminuirán significativamente las sindicaturas y regiduría de los municipios.

Esto en teoría significa un ahorro salarial importante en las nóminas de los ayuntamientos, sin embargo, nadie puede garantizar que los alcaldes, no utilicen otro recurso para sumar elementos a las nóminas, pero, no deja de ser una instrucción, aunque se presente envuelta en un guante blanco

Las campañas políticas para ascender a la titularidad de una presidencia municipal son caras, en ese camino de ascenso al poder, hay que echar mano de la ayuda de una o varias fuentes económicas, y eso tiene su precio, que es reembolsable cuando el protagonista de la epopeya política alcanza su objetivo, gobernar.

En pocas palabras el Plan B no le amarra las manos a los jefes edilicios, que tendrán que buscar otra ruta para pagar compromisos de campaña.

La circunstancia es que el llamado Plan B de la Reforma Política presenta nuevas reglas. Los municipios con más de 100,000 habitantes se integrarán por una presidencia municipal, una sindicatura y 15 regidurías; De estos 15 elementos 10 corresponden a principio de mayoría relativa de la planilla ganadora y cinco a la representación proporcional.

En teoría este tijeretazo al número de ediles busca tener un recurso mayor, para ser erogado en acciones y obras en beneficio de los habitantes; en esa consideración, se plantean que la suma a ejercer, sea mucho más justa para seguir proclamando los beneficios de la “transformación”.

Retomando a los efectos e impactos de la reforma que está en marcha, por lo que respecta a Reynosa el municipio más poblado de Tamaulipas, se redujo a un solo síndico, antes tenía 2; y por lo que se refiere a regidurías de 21 que ostentaba ahora le son reasignadas 10 de mayoría relativa y cinco de representación proporcional, o sea va a contar con 6 ediles menos.

Por lo que respecta a los municipios con menos de 30,000 habitantes, dispondrán de cuatro regidores de mayoría relativa y dos de representación proporcional; mientras que en los de hasta 50,000 habitantes, tendrán cinco de mayoría y tres de representación proporcional; En cuanto a los municipios de hasta 100,000 habitantes, sus regidores serán 8 de mayoría y cuatro de representación proporcional; en los mayores a 100,000 habitantes, los regidores de mayoría serán 10 y cinco más, de representación proporcional.

Esta austeridad, o presupuesto acotado, tentativamente va a ocasionar presupuestos con una aplicación más justa y austera, lo cual debe derivarse en beneficios a la población. El Plan B y su reforma política está en marcha, cuestión de esperar para ver resultados.

Impulsa Gobierno de Tamaulipas obras estratégicas. – El Gobierno de Tamaulipas da nuevo impulso a obras estratégicas en la región centro, con el objetivo de mejorar la conectividad y la movilidad urbana en la capital tamaulipeca, donde destaca de manera sobresaliente el avance en la prolongación del bulevar “José López Portillo”, un proyecto considerado clave para el desarrollo urbano de Ciudad Victoria, ya que permitirá enlazar vialidades importantes de la ciudad.

El trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, del Gobierno del Estado, a puesto especial empeño en generar un avance importante en la prolongación del bulevar “José López Portillo”, un proyecto de gran interés para el gobernador Américo Villarreal Anaua, dado que es punto clave para el desarrollo urbano de la capital tamaulipeca, ya que permitirá enlazar vialidades importantes al centro del estado.

El titular de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya destacó que: “Esta obra forma parte de una visión integral que busca modernizar la infraestructura vial, reducir tiempos de traslado y detonar el desarrollo ordenado de la capital del estado”, reiteró que estos proyectos reflejan el compromiso de la administración estatal, de consolidar infraestructura moderna que mejore la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

LA FORD 74 SE LLEVA COPA MUNDIALITO DIF VICTORIA 2026.- Mente sana en cuerpo sano, dice el adagio, de ahí lo positivo de que se fomenten las prácticas deportivas como fue el 1er Mundialito DIF Victoria que se desarrollo y concluyó con gran éxito, teniendo como escenario el Campus del Colegio La Salle y del que resultó victorioso el equipo de la escuela Ford 74.

Ellos vistieron la playera del país de Paraguay, logrando coronarse campeón del Primer Mundialito DIF Victoria, al ganar la final y recibir de manos de la presidenta Lucy de Gattás y del alcalde Lalo Gattás Báez la Copa del campeonato escolar. Este certamen deportivo, concluyó con gran éxito y un emotivo ambiente entre jugadores, maestros, padres de familia, patrocinadores y servidores públicos, que disfrutaron durante dos días de intensas acciones entre las 12 selecciones participantes.

En esa ocasión el alcalde Gattás expresó: “El verdadero triunfo es aprender, divertirse y crecer juntos; sigamos haciendo equipo por nuestras niñas y niños”, el jefe edilicio presidió la entrega junto a su esposa Lucy de Gattás, e hizo entrega de medallas y premios a alumnos de la escuela Ford 74 que vencieron en la gran final a la José Vasconcelos.

Por su parte la presidenta del DIF Victoria, en su mensaje de clausura, agradeció “por hacer de este mundialito un evento lleno de alegría. Lo cual fue complementado por el alcalde de Victoria, quien destacó la convivencia deportiva, que fortaleció los lazos de amistad, trabajo en equipo y sonrisas entre jugadores y asistentes.

El acto de clausura contó con la asistencia del Director del Colegio La Salle Julián Martínez Sánchez; Rodolfo Manrique Elizalde, director deportivo de La Cima; el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y el director general del Sistema DIF Victoria, César Saavedra Terán