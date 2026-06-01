Lleva SEBIEN apoyos a Tula

Tula, Tamaulipas.- Junio 01 de 2026.- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, de llevar atención inmediata a la población que se encuentre en situación de emergencia, la Secretaría de Bienestar Social atendió a las familias de tres ejidos del Municipio de Tula, afectadas por una intensa tormenta que azotó la zona.

La titular de SEBIEN Silvia Casas González, informó que a través del programa Atención Ciudadana, se destinaron paquetes de láminas consistentes en polines, barrotes y clavos, así como paquetes de limpieza, frazadas y otros enseres domésticos.

Los sitios dañados fueron el Ejido Magdaleno Cedillo, Congregación Amadores y Congregación San Pedro, donde las familias resultaron afectadas por el fenómeno meteorológico.

Casas González mencionó que dentro de las atribuciones de la SEBIEN, se cuenta con un Comité Técnico establecido en atención a las personas que requieran apoyos por emergencia social o ambiental, como en este caso donde las condiciones climáticas adversas provocaron severos daños en viviendas.

“A través del programa de Atención Ciudadana que atiende apoyos de vivienda, alimentarios o de empleo temporal, se contempla la entrega de ayuda extraordinaria según se requiera y con previo diagnóstico para entrar de forma inmediata en auxilio de quienes lo necesitan”, subrayó.

Explicó que dentro del modelo de gobierno humanista para las y los tamaulipecos que más lo necesitan, se cuenta con estas líneas de respuesta inmediata que busca atender las contingencias climáticas o sociales de manera rápida y empática, con lo que se reafirma que el liderazgo auténtico se construye con empatía, presencia y acción solidaria, como lo practica el gobernador Américo Villarreal Anaya.