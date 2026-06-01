Por: Raúl Terrazas Barraza

El segundo triunfo electoral regeneracionista

Las y los ciudadanos de la República estuvieron pendientes de la celebración del triunfo, hace dos años, por segunda vez en las elecciones presidenciales de la coalición que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, tiene con el Partido del Trabajo y, al parecer, ya no con el Partido Verde Ecologista de México.

A dos años de que obtuvieron en las urnas más de 36 millones de votos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un recuento político nacional e internacional en el que puso por encima de todas las cosas la soberanía nacional, con la sentencia de que esta nación no es piñata de nadie.

Dedicó una parte considerable de su intervención, desde el Monumento a la Revolución en la capital del país, al asunto de la intervención de las autoridades de Estados Unidos en asuntos de los mexicanos, y recordó la frase de don Benito Juárez García: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, para luego subrayar que desde México se atiende la autodeterminación.

También rechazó de manera tajante cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de México y aseguró que las presiones externas no tienen cabida en las decisiones nacionales.

Defendió el derecho de México a ser un país libre y soberano, advirtiendo que ningún gobierno extranjero debe decidir el futuro del pueblo mexicano.

A la oposición la calificó de antipatriota y lamentó la actitud de ciertos sectores de la oposición mexicana, acusándolos de aliarse con intereses extranjeros y celebrar presiones externas contra las instituciones del país.

Habló de logros significativos de la economía nacional: que este año es el mejor en inversión extranjera directa; que el peso es una de las monedas más fuertes del mundo; que hay salarios justos en todas las regiones del país y que casi un billón y medio de pesos son destinados a programas sociales, entre ellos los de adultos mayores y mujeres.

De la misma forma, consideró notorio el avance en seguridad pública y en obras de infraestructura para todas las entidades del país, con proyectos estratégicos de desarrollo que cambiaron la perspectiva social y económica, porque el enfoque está orientado a respaldar con infraestructura los corredores regionales que permiten la movilidad adecuada de productos, servicios y mercancías.

Antes de su discurso por los dos años de su triunfo electoral, desde el Monumento a la Revolución se realizaban enlaces directos con los gobernadores de 31 entidades, excepto Coahuila, porque había elecciones y no podían participar de manera abierta en un evento de esa naturaleza. Cada mandatario estaba acompañado de su pueblo y, micrófono en mano, hicieron saber la importancia de que México haya ganado la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, a quien acompañaron miles de personas, hizo saber que la presidenta cuenta con el respaldo del pueblo de esta entidad y que, claro que se puede avanzar de forma significativa en todos los órdenes, porque la transformación y el humanismo están presentes; por ello, el pueblo está sumado al gobierno de la doctora Sheinbaum Pardo, quien ve por la nación, la unidad y el bienestar de la gente.

Acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, el titular del Poder Ejecutivo comentó que, en un acto inédito, los 43 municipios de la entidad estuvieron reunidos para celebrar los dos años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación, y que el pueblo de Tamaulipas está presente para respaldar la política pública de la administración federal.

Respecto a la relación del Gobierno de México con la ciudadanía, la presidenta dijo que su administración es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Subrayó que la honestidad, la justicia y el amor a la patria siempre darán resultados tangibles para la nación.

Argumentó sobre la rendición de cuentas y los resultados gubernamentales, y comenzó con el hecho de que en su administración no hay separación entre el gobierno y la ciudadanía, dado que el principio máximo de la democracia es: “Con el pueblo todo; sin el pueblo, nada”. Por tanto, su proyecto fue elegido por la gente y trabaja prioritariamente para las y los trabajadores.

Sobre los resultados y la rendición de cuentas, hizo ver que su gobierno no entrega palabras vacías y fue entonces cuando habló de avances laborales y sociales, como el aumento al salario mínimo, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la reducción de la pobreza y la consolidación de los Programas para el Bienestar.

De la austeridad y el combate a la corrupción, expresó que los servidores públicos deben actuar con probidad y decencia, y que su gobierno eliminó los lujos y privilegios de administraciones pasadas, destinando esos recursos a las necesidades de la gente.