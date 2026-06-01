Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Mis respetos para todos: Noé Rodríguez

Este sábado pasado en plena fiesta familiar abordamos en lo cortito al ex Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Tamaulipas, Noé Rodríguez García, quien fungió en ese cargo durante el periodo (2004-2008). Le preguntamos a boca jarro: ¿dónde andaba? Y nos contestó que estaba actualmente como representante del CEN del SNTE en el estado de Aguascalientes, y que también formaba parte de la estructura sindical a nivel nacional, por lo que estaba totalmente entregado a lo suyo y fuera de grillas aquí en Tamaulipas.

Esto viene a colación a que algunos suspirantes ya andan acelerados por renovar la dirigencia estatal de la Sección 30 del SNTE, cuando en verdad no son los tiempos de eso y aún no termina el mandato el actual líder sindical. De ello le preguntamos que alguien le estaba faltando el respeto al Maestro Alfonso Cepeda Salas y me dijo, mis respetos para todos, yo ando en lo mío y estoy fuera de Tamaulipas. Prácticamente se mantuvo al margen.

En cuanto si sabía de una emisión de convocatoria, se negó a emitir comentarios públicos sobre si va a ver algún cambio estatutario, o bien la renovación de dicha dirigencia estatal de la Sección 30 del SNTE.

También lo cuestionamos sobre si ya se había reunido en lo oscurito con los ex aspirantes profesores Naif José Hamscho Ibarra y Abelardo Ibarra Villanueva y me dijo que no. Asimismo le indagamos sobre que decía de Enrique Meléndez Pérez y del mismo Arnulfo Rodríguez Treviño, actual dirigente del magisterio tamaulipeco, a lo cual respondió coloquialmente, mis respetos para todos, por lo que no se quiso ganchar en nada y me dijo al último. Déjame disfrutar de la fiesta hermano, mira estoy con mi esposa, por lo que ahí quedo todo la breve entrevista sabatina.

La UAT continuará impulsando proyectos y acciones alineadas al gobierno de la presidenta Sheinbaum

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su gestión.

La reunión se realizó en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial de Ciudad Victoria y se contó con la presencia de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y de funcionarios estatales.

En el evento, el rector Dámaso Anaya destacó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre éstas, las múltiples becas que apoyan la formación de los estudiantes.

“Hace alrededor de unas tres semanas, recibimos una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde el cien por ciento de los estudiantes, que son un poco más de 900, están recibiendo una beca completa que se da cada dos meses. Estamos muy agradecidos que sigan los apoyos en ese sentido”, indicó.

Puntualizó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, autoridades, académicos, investigadores y alumnado, seguirán trabajando en acciones alineadas a las políticas nacionales y estatales.

NOTAS CORTAS

1.- Hugo Reséndez Silva se sumó a la fiesta del gobernador Américo Villarreal Anaya para celebrar dos años de gobierno de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Así, México avanza con rumbo, resultados y compromiso con el pueblo. El también Secretario del Ayuntamiento de Victoria, reconoció su liderazgo, visión y trabajo incansable para consolidar la transformación del país. Atento en el mensaje de la mandataria lo vimos en el evento. Por ello, en Victoria con Voluntad y Trabajo se sigue construyendo un México más justo, fuerte y con bienestar para todas y todos!

2.- Puntual a la cita llegó al evento de este domingo en el recinto ferial la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paouleth Monita Ramírez y se sumó al festejo con el gobernador Américo Villarreal Anaya para celebrar dos años de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues hasta su municipio llegan los apoyos de la federación dice la alcaldesa. Gracias presidenta, Palmillas esta con usted para que se siga transformando el país.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.