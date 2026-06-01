Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno

*Dos años de triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera de este lunes 1 de junio 2026, le toca organizar y desarrollar al sistema DIF Tamaulipas, bajo la conducción de la Dra. María de Villarreal, presidenta del patronato de esta institución, cuyo evento es coordinado por el área de Comunicación Social del Gobierno del estado, la cual será encabezada el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

La cita es en Palacio de Gobierno en punto de las 8:00 a.m. Atuendo institucional según dice la invitación.

Cabe mencionar que, esta institución del Sistema DIF Tamaulipas, se consolida como el corazón de la transformación humanista de nuestro estado, sobre todo por la asistencia social que otorga a las y los tamaulipecos y más a los que menos tienen.

Seguramente el mandatario tamaulipeco dialogará largo y tendido de los dos años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que no son más que, traducidos en honestidad, resultados y amor a la patria, en una histórica elección de la primera mujer presidenta de México, pues desde Tamaulipas las y los tamaulipecos, al frente el Ejecutivo estatal, aplaude ese rotundo existo y que vengan más para seguir transformando al país.

Evidentemente el acto reunirá a autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores federales, locales y dirigentes de sindicatos en un ejercicio de respeto a los símbolos patrios y de reafirmación de los valores cívicos que fortalecen la identidad nacional y el compromiso institucional con la ciudadanía. Pendientes para informar.

A dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum se refleja el bienestar de los victorenses: Lalo Gattás

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se ha visto reflejado en la Capital del Estado con la construcción en proceso de la segunda línea del acueducto, obra pública, vivienda y programas sociales.

Junto al gobernador Américo Villarreal Anaya y más de 20 mil tamaulipecos reunidos en el Recinto Ferial, presenció y escucho el informe virtual de la presidenta de México, en el marco de los 2 Años del Triunfo del Movimiento de la 4T que rindió desde el Monumento a la Revolución de la ciudad de México.

“México no se equivocó al elegir a una mujer para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, en lo personal agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal por las obras y beneficios de los programas sociales que han destinado a Victoria para mejorar la calidad de vida de miles de familias victorenses” expresó.

Gattás Báez reafirmó el compromiso de seguir trabajando con honestidad y disposición con el gobierno federal y estatal para dar continuidad al proyecto de transformación de Victoria y bienestar de sus habitantes, bajo la política humanista que distingue a la primera presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

NOTAS CORTAS

1.- En el marco del evento nacional, logros y metas alcanzadas a dos años del rotundo triunfo: Honestidad, Resultados y Amor a la Patria, el altruista Marcelo Olán Mendoza y un numeroso grupo de Reynosenses adheridos a su Fundación (MOM), refrendaron su absoluto respaldo a la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

Y lo hicieron junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, donde se dio cita toda la clase política tamaulipeca en el recinto ferial, donde este grupo de Reynosenses al frente su líder Olán Mendoza, cerraron filas desde ese punto geográfico de Ciudad Victoria, para reiterar el apoyo total a la política de soberanía, desarrollo e infraestructura que impulsa la federación en todo el país.

2.- Según las encuestas aplicadas en la capital tamaulipeca se afirma que, el morenista Hugo Reséndez Silva, ya tiene asegurada la candidatura a la alcaldía de Victoria, pues cada vez se va posesionando aún más para ese proyecto político. Así que no lo pierda de vista en el futuro inmediato y reciente. En pocas palabras, es inalcanzable ya.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.