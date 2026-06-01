Con operativos Ruta y Colonia Segura, la Guardia Estatal de Género fortalece prevención en El Mante

-Con estás acciones se fortalece la proximidad con la ciudadanía

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Junio 01 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la proximidad con la ciudadanía y prevenir la violencia en sus distintas manifestaciones, personal de la Guardia Estatal de Género perteneciente a la coordinación operativa Mante realiza los operativos Colonia y Ruta Segura.

Uno de los puntos en los que se llevan a cabo estas acciones de contacto directo con la población es la Central de Autobuses de la línea Transpais ubicada en la Zona Centro de este municipio.

A través del diálogo, se dan a conocer los servicios brindados por la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV), así como los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas.

Además, se realizan recorridos de seguridad y vigilancia en exteriores, como parte del operativo Colonia Segura, reforzando la prevención del delito en el espacio público.