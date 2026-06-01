Apuestan por la ostricultura como motor de desarrollo regional y empleo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 01 de 2026.- Durante una importante reunión de trabajo coordinada por la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas (UTMART), se acordó impulsar un proyecto estratégico de ostricultura orientado a fortalecer integralmente esta actividad productiva en la entidad.

Esta acción contempla atender todos los eslabones de la cadena productiva, desde la producción de semilla hasta la comercialización del producto, incluyendo procesos de investigación, innovación tecnológica y certificaciones sanitarias que permitan elevar la competitividad y sostenibilidad del sector.

El encuentro contó con la participación de Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura, y de Guadalupe Acosta Villarreal, rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas (UTMART), quienes estuvieron acompañados por especialistas en las áreas académica, científica y acuícola.

Durante la reunión, ambas instituciones coincidieron en la importancia de conjuntar capacidades, conocimientos y recursos para elaborar una propuesta integral que será presentada al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de esta importante rama de la producción acuícola.

“El proyecto busca generar oportunidades de crecimiento económico, fortalecer la investigación aplicada, promover mejores prácticas productivas y contribuir a la conservación de los recursos naturales, consolidando a la ostricultura como una actividad estratégica para el desarrollo regional”, destacó.

De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, refrenda su compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la acuacultura, en beneficio de las familias tamaulipecas y del crecimiento económico del estado.