Refrendan Gobierno y CMIC compromiso con movilidad ordenada y desarrollo urbano

​ Autoridades estatales y constructores coinciden en que el transporte integrado busca mejorar traslados, reducir saturación vial y fortalecer ciudades más conectadas

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 30 de 2026.- Moverse con menos tiempo perdido, menos contaminación y mayor orden urbano es el beneficio central del Sistema Integrado de Transporte proyectado para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, una iniciativa que fue presentada ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tamaulipas, como parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para construir ciudades más funcionales, humanas y conectadas.

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, asistió el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, quien expuso los avances de este proyecto orientado a responder a una realidad ante el crecimiento urbano acelerado, el aumento del parque vehicular, la saturación vial y los efectos ambientales que impactan directamente en la salud de las familias.

Durante la presentación, se explicó que el proyecto inició en 2023 con una primera etapa de gestión, sustentada en estudios de prefactibilidad que integraron análisis de demanda, viabilidad ambiental, aspectos legales y evaluación económica. Con esa base técnica, se avanzó hacia la conformación de un proyecto de inversión, presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el propósito de acceder a un apoyo no recuperable.

La propuesta abarca prácticamente el 54 por ciento del territorio de la zona conurbada del sur de Tamaulipas, se trata de una intervención pensada para una región donde la vida cotidiana, el trabajo, la escuela, el comercio y los servicios públicos dependen cada vez más de traslados eficientes entre municipios.

De acuerdo con lo expuesto, entre 2000 y 2020 el número de vehículos aumentó 42 por ciento. En ese mismo periodo, la población urbana pasó de representar 65 por ciento a 90 por ciento.

“Estos dos factores conllevan a replantear y a cuestionar la forma en la que nos movemos”, se señaló durante la presentación.

El planteamiento coincide con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, al privilegiar el traslado eficiente de personas por encima del uso intensivo del vehículo particular. La diferencia radica en que una ciudad no se vuelve más moderna porque circulen más autos, sino porque sus habitantes pueden llegar con seguridad, dignidad y menor desgaste a sus destinos.

“El tema de tener más personas y de que por varios factores tengamos más vehículos nos ayuda a revisar cómo podemos facilitar las condiciones para movilizar personas y no plantearlo desde movilizar vehículos”, se puntualizó.

Por su parte, el presidente de la CMIC Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, destacó que en Tamaulipas la construcción no empieza cuando se coloca la primera piedra, sino mucho antes, cuando se imagina una ciudad mejor, una carretera más segura, un puente más útil o una obra capaz de conectar vidas, familias, trabajo y futuro.

Señaló que este tipo de proyectos no representan solamente obra pública, sino movilidad, competitividad, desarrollo urbano, conectividad regional y mejores condiciones de vida para las familias tamaulipecas.

“Hablar de transporte integrado, de conectividad carretera y de infraestructura vial es hablar mucho más que concreto, acero, trazo urbano o ingeniería. Es hablar de cómo queremos movernos, cómo queremos crecer y cómo queremos ordenar el desarrollo de Tamaulipas”, expresó.

En el encuentro se contó con la participación del subsecretario de Proyectos y Licitaciones de Obras Públicas, José Alfonso Robledo Ramírez, y el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo.