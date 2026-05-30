Promueve taller educativo cuidado del medio ambiente y reforestación       

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 30 de 2026.- Con el firme compromiso de fortalecer la conciencia ecológica y promover la cultura forestal entre las nuevas generaciones, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, llevó a cabo el Taller de Sensibilización Ambiental y Forestal “Detectives del Conocimiento: Ciencia y Cultura”, en el que participaron alrededor de 150 alumnas y alumnos.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Museo Tamux, espacio donde niñas, niños y jóvenes participaron en diversas pláticas y dinámicas enfocadas en la importancia de las plantas, su función en el equilibrio ambiental y la necesidad de fomentar acciones responsables para el cuidado de los recursos naturales.

Como parte de la jornada educativa, se realizó la entrega y donación de plantas a las y los asistentes, incentivando la participación activa en acciones de reforestación y conservación del entorno.

Durante el taller se implementaron actividades interactivas como la “Lotería Forestal”, dinámica lúdica mediante la cual las y los participantes conocieron los componentes, características y beneficios de distintas especies forestales, fortaleciendo el aprendizaje de manera participativa y divertida.

Asimismo, se presentaron diez especies de plantas, entre ellas framboyán, orejón, almendro, pirul americano, sombrilla japonesa, palma, ceiba y pata de vaca, destacando sus propiedades, valor ecológico y aportaciones al medio ambiente, además de fomentar el conocimiento sobre la biodiversidad y la riqueza natural de Tamaulipas

Estas acciones son impulsadas por la Dirección de Fomento Forestal, encabezada por la directora Celena Ramírez García, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental, promover la cultura forestal y generar conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas.

El evento estuvo organizado por la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, encabezada por Rocío Yazmín Ávila Sánchez, reafirmando el compromiso interinstitucional de impulsar una formación integral basada en el respeto, la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural.