POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena está por destapar sus “cartas” para 2027

De acuerdo con el calendario que regirán las fechas de registro de los abanderados de Morena a diputados federales, en los próximos días y de un momento a otro, podremos conocer quiénes serán los candidatos para los 8 Distritos de Tamaulipas; para ser precisos el 5 de junio estarán al descubierto las cartas con las que jugará la corriente guinda. Mientras que los candidatos de este partido a alcaldes y a diputados locales, quedarán definidos en firme hasta el 21 de septiembre y 8 de noviembre respectivamente.

La elección de 2027 será una de las más competitivas para Morena, que hoy en día ya es más conocido por sus hechos, que por las promesas que pudiera ofrecer a un electorado ávido de respuestas a sus muchas demandas. La primera vez que este partido participó en una elección, fue en los comicios intermedios del 7 de junio de 2015, y de eso han transcurrido 11 años.

Andrés Manuel López Obrador fue candidato en las elecciones presidenciales de 2012 apoyado por el movimiento social y asociación civil de Morena, que aún no era partido. Los institutos políticos que cobijaron a AMLO en coalición en esa ocasión, fueron los partidos de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano).

Pero 6 años antes, en 2006, el PARM formó parte de la coalición “Por el Bien de Todos” (junto con el PRD y Convergencia) para postular a López Obrador a la Presidencia de la República.

En esta simbiosis de candidato-partido o partido-candidato, son más los que consideran que López Obrador hizo a Morena, y no al revés, que es el procedimiento normal. Muchos políticos tuvieron su origen en el PRI, en el PAN, en el PARM, etc. En el caso de la Corriente Guinda, es AMLO el que da origen a Morena, al encabezar el MOvimiento de REgeneración Nacional.

En este momento el partido guinda vive una etapa de definiciones, la sombra de AMLO, ya no es suficiente para avalar sus gobiernos. Son los resultados, malos, buenos o regulares, los que están generando las administraciones de la corriente guinda, las que darán permanencia al partido, lo acrecentará o lo disminuirán según sea el caso.

El descontento y la insatisfacción de los gobernados, fue la que abrió puertas a Andrés Manuel, primero en la Cd. de México, donde sus actos de gobierno lo avalaron y convirtieron en una leyenda, con esa imagen arrasó en los comicios de 2012, cuando lo postuló la coalición de partidos conformada por, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, fue hasta junio de 2014 cuando Morena se convirtió en partido, Andrés Manuel era en ese tiempo presidente de México.

La circunstancia es que hoy México tiene la suficiente madurez política, para decidir; al PAN le dio oportunidad durante dos sexenios de demostrar su capacidad para gobernar; ahora la izquierda en coalición va en su segundo sexenio, siete años con ocho meses, y el punto de quiebre está en las elecciones intermedias de 2027.

Los resultados de los comicios del año próximo, definirá en gran parte el peso político real de Morena y demás partidos, ahora con menos presupuesto institucional. Después de la respuesta en las urnas, cuando se renovarán 1,088 diputaciones locales, 680 presidencias municipales, 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas de estado, a partir de ahí, sabremos qué podemos esperar en la próxima elección federal y de los estados.

Académicos como Ricardo Escutia Miranda, profesor investigador de La Ibero, considera que ningún partido político, por sí solo, podrá lograr mayoría en la Cámara de Diputado, o en los congresos locales de los estados. Lo cual dibuja desde ahora el alto grado de competitividad que enfrentarán los partidos en la conquista del voto.

HACE 10 AÑOS PARTIÓ, Y NADIE PARECE RECORDARLO. – Efectivamente este 31 de mayo se cumplen 10 años de la partida de Ramón Durón Ruiz, y su Filósofo de Güémez; se desempeñó como presidente municipal de Victoria, antes síndico y diputado local; También fue Procurador de Justicia de Tamaulipas, delegado federal, e incluso secretario particular del entonces gobernador Tomás Yarrigton Ruvalcaba. Sin duda, un hombre esforzado por trascender, por dejar huella, y lo logró en su momento, aunque la memoria colectiva es a veces ingrata.

Un victorense de pura cepa, que amó a su tierra, y en su polifacética carrera en el servicio público dio lo mejor de sí mismo. De maestro normalista a abogado y se doctoró en Derecho en la UNAM. Y en todos los casos ejerció, fue maestro de banquillo y catedrático en el nivel superior; pasó por muy diversos desempeños, en los que sirvió a la sociedad, entre ellos, fue director del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

Ramón Durón dejó testimonio de ser un comunicador por excelencia, impartía conferencias, colaboraba en medios de comunicación, escribió algunos libros y a través de estos recursos se esforzó por rescatar la tradición y cultura popular.

En su décimo aniversario de su lamentable muerte, un abrazo hasta el cielo.

MUNICIPIO NO AFLOJA EL PASO, MANTIENE A LA CIUDAD LIMPIA. – A 15 meses de que concluya su gestión, Lalo Gattás no afloja el paso en su propósito de mantener a la ciudad limpia, con permanente atención en las áreas verdes y en el alumbrado público. De esta manera el embellecimiento de la ciudad es permanente, donde además mantiene la limpieza profunda en los canales para evitar el azolvamiento ante la amenaza de lluvias en esta temporada.

Es a través de la Secretaría de Servicios Públicos municipales que se despliegan las cuadrillas de trabajadores para las acciones de chapoleo y limpieza con una cobertura total de 525 colonias, además de las principales calles y avenidas en distintos puntos de la Capital.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, sabe que no basta ordenar, hay que supervisar, que se cumplan las instrucciones, de ahí que en el día a día verifica los trabajos desarrollados, por ejemplo, en esta semana trabajaron en las áreas verdes de San Luisito, Frac. Arboledas, Naciones Unidas, Amp. Villarreal y col. Vista Hermosa