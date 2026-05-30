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Invitan a sumarse a la Semana de Evaluación 2026

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 30 de 2026.- En un esfuerzo en conjunto por la mejora de la gestión pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, anunciaron la celebración de la Semana de la Evaluación 2026, que se llevará a cabo del 1 al 5 de junio.

Las actividades se desarrollarán en tres etapas, iniciando el miércoles de forma presencial en el Polyforum de Ciudad Victoria en un horario de 10:00 a 13:30 horas, con acceso totalmente gratuito. El programa del primer día integra la conferencia magistral de Gerardo Arturo García Giles, Director General de Evaluare, y un panel de evaluación del sector público, moderado por América Lorena González Cisneros, Directora General de Mejora de la Gestión y Anticorrupción de la SABG, además, participarán las Secretarías de Bienestar y Educación como entes evaluados, junto a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Colegio de Tamaulipas como organismos evaluadores.

La agenda continuará los días jueves y viernes en modalidad virtual, accesibles Vía Google Meet en los distintos canales de comunicación oficial de Gobierno. El jueves  inicia con la ponencia de Alfredo Domínguez Díaz, evaluador y consultor de Aceval, y la participación de David Gallardo Soto, de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas. El cierre del evento, programado para el viernes, incluye la participación de Liliana Gallegos Montalvo de la Secretaría de Finanzas; y por parte de la SABG, Juan Antonio Ramírez Torres, director de Control Interno y Evaluación; y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

“Este evento, de relevancia nacional e internacional, busca capacitar y sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de medir el alcance y desempeño de las políticas públicas. La jornada estará dirigida de forma abierta a dependencias, entidades y municipios, extendiendo la invitación no solo a las áreas técnicas de planeación y finanzas, sino a toda la administración pública estatal” expresó Diego Antonio Diaz Vicencio, director de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas.

Pedraza Melo dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y la eficiencia en el gasto público; al fortalecer las capacidades de su personal y adoptar herramientas tecnológicas de vanguardia, se consolida un modelo de gestión enfocado en dar resultados tangibles, transformando la evaluación administrativa en un motor de bienestar social y desarrollo para las y los tamaulipecos, un compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, desde el inicio de su gestión.

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