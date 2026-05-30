Fortalece STPS cultura de prevención y bienestar laboral con sesión informativa en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 30 de 2026.- Con el propósito de fomentar entornos laborales más seguros y saludables, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una sesión informativa dirigida a personal de Farmacias Similares en Ciudad Victoria, donde se abordaron temas relacionados con la reforma laboral conocida como “Ley Silla” y diversas Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, prevención y salud en los centros de trabajo.

Durante la jornada, realizada con el respaldo y apoyo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Iloldi Reyes, se brindó orientación sobre las obligaciones legales en materia laboral, así como acciones preventivas para reducir riesgos, evitar accidentes y fortalecer las condiciones de seguridad e higiene en beneficio de las y los trabajadores.

Entre los temas expuestos destacaron la NOM-002-STPS-2010 sobre prevención y protección contra incendios; la NOM-017-STPS-2024 referente al equipo de protección personal; la NOM-019-STPS-2011 sobre las comisiones de seguridad e higiene; así como la NOM-035-STPS-2018 y la NOM-036-1-STPS-2018 relacionadas con factores de riesgo psicosocial y ergonómico en el trabajo.

Asimismo, se destacó la importancia de promover ambientes laborales seguros, saludables y productivos, mediante acciones de capacitación y asesoría que permitan fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral mexicana.

Illoldi Reyes señaló que con estas acciones, el Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la protección, bienestar y desarrollo integral de las y los trabajadores tamaulipecos.